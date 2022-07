Oana Roman, mesaj tranșant pentru George Buhnici! Vedeta a fost victima bullying-ului din cauza kilogramelor în plus 25 de ani: „Am fost călcată în picioare pentru ca eram grasă”

In articol:

Cu toate că nu intenționa să vorbească despre acest subiect, pentru că se află în vacanță, iar scopul ei este să se relaxeze, Oana Roman a intervenit totuși în scandalul generat de declarațiile controversate ale lui George Buhnici. Vedeta a răbufnit în mediul online, acolo unde a condamnat ideile emise de Buhnici în cadrul interviului, însă a ținut să precizeze și faptul că, vreme de 25 de ani, a suportat criticile celor din

jurul ei din cauza kilogramelor în plus și că s-a confruntat cu o reală problemă de-a lungul timpului.

Declarațiile lui George Buhnici sunt comentate și analizate de toată lumea în această perioadă și se pare că și Oana Roman a simțit nevoia să intervină și să spună ce are pe suflet.

Oana Roman, revoltată în urma declarațiilor lui George Buhnici

Cu toate că nu își dorea, Oana Roman nu a putut să rămână nepăsătoare în fața declarațiilor șocante ale lui George Buhnici referitoare la femeile care nu au grijă de

corpul lor și care nu merg la sală pentru a le putea admira formele atunci când merge la plajă. Vedeta mărturisește că tot ceea ce a declarat în cadrul interviului este de-a dreptul de necrezut și că nu merită să aloce timp pentru a comenta asemenea inepții.

De asemenea, fiica lui Petre Roman a ținut să precizeze faptul că s-a confruntat foarte mulți ani cu injuriile din cauza kilogramelor în plus, însă nimeni nu a reacționat pentru a-i lua apărarea, așa cum se întâmplă în ziua de astăzi când o persoană publică atacă

în mod direct femeile care nu se încadrează în anumite standarde fizice.

„Dragii mei, fiind în vacanță nu am vrut să comentez nimic legat de afirmațiile lansate de George Buhnici în mediul online. Mi s-a părut ca este sub demnitatea mea să comentez inepțiile unui om despre care eu nu am cuvinte efectiv.(...) Azi am văzut însă o postare care a ridicat o problemă la care ma gândesc și eu, și anume la ipocrizia celor din online.(...) 25 de ani cât eu am fost călcată în picioare pentru ca eram grasă, nimeni nu a reacționat. 25 de ani ați tăcut, nimeni nu a sărit in sus si nu a zis nimic.(...) Era mișto pentru că toată lumea o călca în picioare pe Oana Roman, era amuzant. Și nu numai eu am fost așa. Am fost jignită ani la rând de bărbați, dar și de femei.(...) Nu e corect. Ce a spus omul ala este o mizerie fără margini.(...)", a declarat Oana Roman pe contul ei personal de Instagram.