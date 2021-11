Oana Roman, mesaj tulburător din partea unui fan! Cum i-a răspuns vedeta? “Merit să mor”

In articol:

Partenera de viață a lui Marius Elisei a avut parte de-a lungul timpului și de feedback pozitiv și negativ, însă mereu a fost cu zâmbetul pe buze și nu s-a lăsat afectată de criticile primite. De data aceasta, a decis să rupă tăcerea și să le de-a replică tuturor care au jignit-o, mai ales o femeie care s-a legat de clipele grele prin care a trecut în copilărie.

Mesajul care a făcut-o să răbufnească a fost din partea unei internaute, care i-a scris că se bucură că tatăl ei a părăsi-o pentru că nu merita să aibă părinți și că merită să moară. Vedeta a decis să nu mai tacă și să le răspundă tuturor haterilor.

”Nu mă regăsesc absolut deloc cu ceea ce se întâmplă în țara asta și eu nu înțeleg de ce sunt încurajate atitudinile astea absolut oribile din online, deoarece este plin de terminate, bolnave psihic care fac foarte mult rău pentru că propagă ura și ăsta e un lucru periculos și chiar nu înțeleg de ce există așa ceva. Mi-a scris una că se bucură că tata m-a părăsit, pentru că nu merit să am părinți și că merit să mor.

Eu nu înțeleg scopul. Adică la ce folosește cuiva în țara asta faptul că mă calcă în picioare și mă denigrează în felul ăsta”, a răspuns revoltată, Oana Roman

Ce dietă a urmat Oana Roman, pentru a da jos peste 20 de kilograme

Foarte multă lume se întreabă cum a reușit Oana Roman să slăbească atât de mult, mai exact 20 și ceva de kilograme. Bruneta a dezvăluit meoda și a explicat toți pașii pe care i-a urmat.

Pentru a avea silueta de astăzi, Oana Roman a apelat în primul rând la o serie de proceduri de remodelare corporală. Pe de altă parte, a ținut post intermitent și anume, nu mănâncă timp de 16 ore, iar atunci când ia masa, ține cont să se întâmple la un interval de 8 ore

și să nu depășească cantitățile.

”Oamenii nu mă văd în realitate, oamenii mă văd la televizor, aia nu e realitate. Am slăbit vreo 20 și un pic de kilograme, dar, practic am slăbit foarte mult în centimetri. Am făcut proceduri de remodelare corporală un an și jumătate și am scăzut foarte, foarte mult în centimetri. De aceea pare că am slăbit mai multe kilograme decât am slăbit eu de fapt pentru că aceste proceduri m-au ajutat să-mi reduc foarte mult din circumferința la bust, la talie, la șolduri.

Da, am o dietă anume aș putea spune, țin post intermitent, 16 cu 8, adică nu mănânc nimic 16 ore și mănânc doar într-un interval de 8 ore și atunci mănânc cu măsură, evident. Mă simt bine pentru că, cumva, oamenii mă percep altfel. Dar să știi că eu așa am fost tot timpul, la fel de veselă și la fel de binedispusă”, a mărturisit Oana.