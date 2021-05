Oana Roman, noi detalii despre starea de sănătate a Mioarei Roman: „Ia o pungă de medicamente”

In articol:

Mioara roman are 80 de ani, iar procesul de îmbătrânire a fost brusc și nu a iertat-o deloc. Mama Oanei Roman s-a fost diagnosticată cu o afecțiune destul de gravă și periculoasă și care îi dă mari bătăi de cap.

A fost internată și o perioadă la un centru de recuperare, iar acum a revenit acasă la fiica sa.

„Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit! Tata ştie, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuţie cu Marius. Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viaţa. Mama are boală degenarativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana, în urmă cu câteva luni, la Kanal D.

Medicamentele pe care trebuie să le ia Mioara Roman [Sursa foto: Instagram]

Mioara Roman trebuie să ia multe medicamente pentru problemele de sănătate cu care se confruntă

Oana Roman a povestit recent pe rețelele de socializare că mama ei s-a întors acasă, iar acum ea se ocupă să nu-i lipsească absolut nimic.

A avut un șoc după ce a cumpărat rețeta cu medicamentele de care are nevoie Mioara Roman pentru următoarele două luni. O pungă întreagă de cutii cu pastile va trebui să ia fosta soție a lui Petre Roman.

„Am avut o zi plină! Am filmat ore întregi pentru emisiune, am fost la medicul de familie să îi iau reţeta mamei. Am avut programare. Voiam să vă arăt ceva. O pungă plină de medicamente. Astea îi ajung două luni. Cred că sunt 20 de cutii de medicamente. Asta este… “, a povestit Oana Roman pe pagina personală de Instagram.

Oana și Mioara Roman [Sursa foto: Instagram]

Mioara Roman, executată silit de statul român

Din nefericire, mama Oanei Roman nu are probleme doar cu sănătatea, ci și de ordin financiar. Statul Român a executat-o silit pe Mioara Roman pentru suma de 850.000 de euro, restanța la chiria vilei de protocol.

„Știu despre ce bani este vorba. Am început să achit din datorii și totul în rate. Am o rată lunară de 1.700 de lei. Nici nu știu în cât timp o să achit toată datoria, nu am vrut să mă mai gândesc și la durată, sper să nu le rămână deloc datorii fetelor mele, să le fie bine. Îmi permit să plătesc datoria lunară pentru că iau o sumă de 3.500 de lei și de la Uniunea Ziariștilor. Prețul chiriei a crescut atunci. Vă zic eu de ce. Din cauza lui Petre Roman, Petre era mână în mână cu Băsescu”, a explicat Mioara Roman în urmă cu ceva vreme pentru impact.ro.