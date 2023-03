Oana Roman nu poate să o ierte pe Catinca, pentru că nu și-a vizitat mama! Cele două surori nu își mai vorbesc: "Nu am ce să mai lămuresc cu ea" | EXCLUSIV

In articol:

Oana Roman și Marius Elisei și-au aruncat cuvinte grele după ce au decis să o ia pe drumuri separate, cu mai multe săptămâni în urmă. De atunci, Oana l-a acuzat pe Marius că nu petrece suficient timp cu Isabela, fiica celor doi.

Oana și Catinca Roman nu s-au împăcat

Iată însă că, se pare că de dragul acesteia, vedeta și fostul ei partener de viață au mai renunțat la certuri. În interviul exclusiv cu WOWnews, Oana Roman ne-a dezvăluit ultimele detalii despre relația pe care o are cu Marius Elisei.

Oana Roman nu a reușit să lămurească lucrurile cu sora ei, Catinca. Cele două nu vorbesc una cu cealaltă, relația lor fiind deteriorată în prezent. Oana se preocupă singură, în continuare de mama sa și a renunțat în a repara lucrurile cu sora ei.

"Eu sunt sprijinul ei principal. Nu mai am ce să mai lămuresc cu ea. Eu îmi văd de ale mele.", a precizat Oana Roman, în interviul WOWnews.

Oana Roman, supărată pe sora ei, Catinca

În urmă cu ceva timp, când scandalul era în toi, Oana Roman a vorbit despre sora ei și motivul pentru care este supărată pe ea. Atunci o acuza pe Catinca că nu își vizitează mama și că nu se implică în recuperarea ei.

"Eu am probe, nu scrise ci audio, care demonstrează că vorbele ei azi au fost altele. Citez "Nu am fost la maică mea de un an, pentru că, sinceră să fiu, nu am de ce. Da. Nu am de ce la ce s-a întâmplat. Pot să-mi pun picioarele în spate liniștită". Nu știu ce consideră ea că s-a întâmplat. În afară de faptul că mama s-a luptat pentru ea și pentru noi toată viața ei. Deci eu nu vorbesc fără probe, nu mint și nu mă fofilez. Și nu voi mai permite nimănui niciodată să-mi pună la îndoială afirmațiile, pentru că eu pentru tot am probe și adevărul de partea mea. Și cu asta am încheiat. Am și înregistrarea audio. Am tăcut din respect pentru mama și pentru sănătatea ei. Dar gata. M-am săturat de minciuni. Nu mai salvez aparențele nimănui.", a mărturisit Oana Roman, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Contactată de jurnaliștii WOWbiz. ro, Catinca Roman susținea că Oana trece printr-o perioadă dificilă și de aceea face aceste afirmații.

"Ideea este că eu nu am de gând să dau curs acestei discuții. Pentru mine familia a fost foarte importantă întotdeauna, cred că îmi cunoașteți istoricul. Eu pe mama o iubesc și o respect. Am fost la ea și o să mă duc în continuare la ea. În rest, eu cred că Oana trece printr-o situație foarte grea în acest moment și îmmi pare rău pentru ea. Eu în continuare țin la ea, indiferent de ce declară și de cum se poartă.", a declarat Catinca Roman în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

