Oana Roman, prima reacție după ce Marius Elisei a anunțat că are o nouă relație! Vedeta a mărturisit că se bucură pentru el: „M-am rugat ca el să își găsească o nouă relație”

In articol:

Oana Roman și Marius Elisei au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 10 ani, însă la un moment dat au decis să o ia pe drumuri separate. Recent, fostul soț al vedetei a anunțat că are o nouă relație și este foarte fericit în aceste momente.

Oana Roman, prima reacție despre relația fostului soț

Fiica lui Petre Roman a avut prima reacție despre acest anunț.

Oana Roman și Marius Elisei au avut parte de o frumoasă poveste de dragoste care a durat mai bine de 10 ani și din care a rezultat și o fetiță superbă. Cei doi au decis să își spună „adio” acum ceva timp, iar de atunci niciunul dintre ei nu a mai apărut la brațul altcuiva. Recent, Marius Elisei a anunțat că are o nouă iubită, motiv pentru care se simte foarte fericit. Oana Roman a avut și ea o primă reacție în legătură cu acest subiect și a mărturisit că se bucură foarte mult pentru fostul ei partener.

Citește și: Oana Roman, despre viața de mamă singură: „Sunt eu cu mine și cu Isa”. Cum reușește să se împartă între toate activitățile sale: „Nu am niciun fel de ajutor”

Citeste si: „M-am plictisit de tine și de emisiunea asta!”. Bianca izbucnește în lacrimi după ce este chemată de Radu în camera roșie! Aflați de la ce a pornit totul mâine, 26 septembrie, într-un nou episod din „Casa iubirii”, de la orele 10:00 și 16:30, la Kanal D- kanald.ro

Citeste si: Valentin Sanfira a trecut printr-un accident cumplit în Italia. În spital, medicii l-au ținut patru zile fără să-l opereze- stirileprotv.ro

„Eu mă bucur foarte mult, sincer și din suflet, că el este în regulă, că are o nouă relație și că lucrurile, în sfârșit, se pot liniști între noi. Dar, evident că presa speculează foarte mult și el a dat o declarație în care a spus că nu mai vrea să audă despre mine, nu mai vrea să vorbească despre mine, că are o nouă relație și este foarte fericit, lucru care pe mine mă bucură, pentru eu pentru asta m-am rugat, ca el să își găsească o nouă relație ca să ne putem liniști (...)”, a declarat Oana Roman, pe Instagram.

Postare InstaStory Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

Marius Elisei și-a făcut o nouă relație

Odată cu împlinirea vârstei de 37 de ani, Marius Elisei a primit un cadou foarte important și anume o nouă poveste de dragoste.

Fostul partener de viață al Oanei Roman a dezvăluit că este extrem de împlinit și bucuros, însă nu a vrut să divulge identitatea femeii respective.

Citeste si: "Ferească Dumnezeu! Nu îndemn pe nimeni!" Cum a reușit Florin Salam să treacă peste moartea primei sale soții- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Scrisoarea unei mămici la început de an școlar: ”Sistemul de învățământ nu mai e centrat pe elev”/ ”Predarea se face pe repede înainte”/ ”Ce oferă școală în afară de cei 4 pereți ai sălii de clasă?”- stirilekanald.ro

Citeste si: Sophia Loren, internată de urgență în spital. Care este starea de sănătate a celebrei actrițe- radioimpuls.ro

Citește și: „Ar fi avut nevoie și de prezența tatălui” Oana Roman, alături de fiica sa în prima zi de școală! Marius Elisei nu a fost alături de micuța Isa

„Nu mă mai întrebați de Oana, vă rog eu frumos. Despre ea o întrebați pe ea. Da, iubesc din nou, am o altă relație și simt că acum am tot ceea ce îmi doresc, multă liniște și fericire, altceva nu mi mai doresc. Numele ei e secret. Nu are nicio relevanță numele ei, contează că eu mă simt bine și sunt foarte fericit”, a mărturisit Marius Elisei pentru Cancan.ro.