Oana Roman, prima recție după ce a fost jignită crunt de Oana Zăvoranu: „Mi se pare culmea!”

Oana Roman

Oana Roman

In articol:

Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Oana Roman a spus lucrurilor pe nume, iar asta a stârnit reacții acide. Vedeta a fost provocată să de descrie pe Oana Zăvoranu, iar cuvintele ai au deranjat-o destul de tare pe brunetă.

„Deșteaptă, mult prea agresivă și brânză bună în cel mai prost burduf de câine”, a descris-o fiica lui Petre Roman pe actriță.

După ce a aflat ce s-a spus despre ea la televizor, Oana Zăvoranu a publicat un mesaj acid prin care a jignit-o crunt pe Oana Roman, aducând în discuție problemele pe care le-a avut cu kilogramele în plus și acuzând-o că încearcă să își facă reclamă pe spatele ei.

Citeste si: COVID-19. Dezastru la granițele României! „Un nou Cernobîl” și carantină de noapte - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Oana Roman, după ce a aflat ce a spus Oana Zăvoranu despre ea

Mai multe persoane i-au transmis Oanei Roman că Oana Zăvoranu a vorbit urât despre ea. Dacă mulți se așteptau să se întâmple ca în cazul altor scandaluri din showbiz și să urmeze un răspuns pe măsură, fiica fostului premier a ales să fie mult mai diplomat și să nu jignească, ci să spună doar că este fericită cu viața ei și nu o interesează subiectul.

Oana Zăvoranu

”Nu mă interesează și cred că sunt destul de mare să mă apăr în cazul în care vreau să o fac. O fac doar atunci când consider că merită și că am pentru ce. În cazul de față nu cred că e cazul să discutăm și vă rog frumos nu îmi mai trimiteți mesaje. Mi se pare culmea că pe alții îi interesează mai mult decât pe mine ce spun unii oameni despre viața mea. În momentul acesta trăiesc cea mai bună perioadă din viața mea. Am tot ce-mi trebuie, nu-mi lipsește nimic. Sunt super, super, super bine și doar asta contează!”, a zis Oana Roman.

Citeste si: Oana Roman a făcut anunțul mult așteptat! Ce a decis să facă alături de Marius Elisei: "Oamenii au încredere..."

Citeste si: Mama Oanei Roman are probleme grave de sănătate: ”Are multiple afecțiuni de tot felul și nu mai este în putere necesară”

Nu este prima dată când ea alege că nu se implice în astfel de scandaluri sau că nu răspundă cu aceeași monedă criticilor. Cert este că, dacă ne luăm după imaginile publicate pe paginile de pe rețelele de socializare, Oana Roman chiar pare mai fericită ca niciodată. În plus, a reușit să slăbească enorm, iar fanii îi amintesc în fiecare zi cât de bine îi prinde schimbarea.