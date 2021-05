Oana Roman retrăiește în fiecare an pe 1 mai cea mai neagră amintire! Vedeta a fost la un pas de moarte în urmă cu 7 ani: „Este ziua în care m-am nascut a 2 a oară”

In articol:

1 mai este pentru fiica lui Petre Roman una dintre zilele care o fac să retrăiască un moment foarte greu din viața ei, o cumpănă peste care a reușit să treacă, spune ea, doar cu ajutorul divinității a medicilor extrem de dedicați.

După ce a născut-o pe fiica ei și a lui Marius Elisei, Oana Roman a întâmpinat complicații în urma operației de cezariană, însă nu le-a tratat la timp, iar pe 1 mai 2014, vedeta se pregătea să intre într-o operație foarte grea, complicată și lungă. Aceasta a povestit totul despre cea mai grea zi din viața ei pe rețelele de socializare.

Oana roman, momente de cumpănă în urmă cu fix 7 ani

Vedeta își aduce aminte cu groază de stările prin care a trecut în 2014, chiar în această zi. Se pregătea să se urce pe masa de operație, despre care știa că va fi foarte grea și că va dura chiar și 8 ore. Vedeta a ajuns la spital în stare farte gravă, spune chiar că a fost la un pas de moarte din cauza unor probleme de sănătate pe care le-a dezvoltat după ce și-a adus fiica pe lume prin opreația de cezariană.

Se pare că de vină pentru starea în care ajunsese a fost chiar medicul care o ajutase să nască.

”Din 2014, ziua de 1 mai are pentru mine o semnificație aparte. Este ziua în care m-am nascut a 2 a oară.. pe 1 Mai 2014, Isa avea 2 luni jumate și în loc să fiu cu ea acasă, eu ma pregăteam să intru intr-o operație extrem de dificilă care avea să dureze peste 8 ore. O operație care mi-a salvat viața. Eram in pragul de muri din cauza unor complicații post cezariana, netratate la timp și corespunzător de doctorul care efectuase cezariana”, și-a început povestirea Oana Roman.

Fiica lui Petre Roman le-a mai povestit internauților și cum a reușit să treacă peste acest moment extrem de greu din viața ei.

„A fost cea mai mare cumpănă a vieții mele. Am reusit sa ies din ea cu ajutorul lui Dumnezeu care a trimis sa ma vindece: mainile de aur ale doctorului Gabriel Mitulescu alaturi de echipa sa.

Toți împreună au reușit să mă facă bine. Am stiut atunci ca am niste îngeri păzitori foarte puternici. Am stiut atunci ca puterea lui Dumnezeu este infinită, am simțit asta in modul cel mai concret ”, a mai scris fiica lui Petre Roman.

Marius Elisei, adevăratul motiv al despărțirii de Oana Roman

Fostul soț al vedetei a povestit cum era ultima perioadă din căsnicia lor care dădea semne clare că este pe final.

„Dacă nu exista Isabela, cu siguranță totul se rupea definitiv și fiecare mergea pe drumul lui. Când veneam acasă simțeam așa o presiune, nu mai simțeam dragostea aia care era înainte, poate și eu am făcut-o pe ea să nu mă mai arecieze ca înainte, poate și din cauza băuturii, că nu am de ce să mă feresc”, a declarat Marius Elisei la un post de televiziune.