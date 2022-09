Oana Roman s-a săturat de vila în care locuiește. Ce decizie a luat vedeta: „Suntem noi 3 în 6 camere. Este prea mult”

In articol:

Oana Roman este mai mult decât pregătită să facă schimbări majore în viața ei. Vedeta s-a săturat de vila impunătoare pe care o deține în acest moment.

Vedeta consideră că nu mai are nevoie de un spațiu atât de mare, chiar dacă recent a făcut anumite modificări în grădina locuinței.

Oana Roman nu-și mai dorește vila cu șase camere. [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman renunță la vila sa de vis

Vedeta locuiește alături de Marius Elisei și de fetița lor într-o casă foarte frumoasă. Chiar dacă locuința este una de vis pentru orice familie tânără, se pare că nu mai satisface dorințele Oanei.

Costurile mari și timpul necesar pentru întreținerea casei au făcut-o pe vedetă se realizeze că are prea mult spațiu disponibil având în vedere că în casă locuiesc doar trei persoane.

Acum, Oana vrea să se mute împreună cu familia sa într-o casă mai mică, care se adaptează mai bine la nevoile sale.

„Eu mă gândesc foarte serios că am o casă care a devenit prea mare. Poate ar fi bine să stau în una mai mică. Eu luasem în calcul chestia asta de mult. Nu din cauza facturilor, ci din cauza faptului că mi se pare că stau într-o casă pe care nu o locuiesc toată. Și ce sens are?! M-am gândit la asta și mă gândesc serios cum stăm realmente. Eu am și mult teren și o casă foarte mare. Nu-mi trebuie atât. Dacă eram mai mulți membri ai familiei merita, dar așa…. Suntem noi 3 în 6 camere. Este prea mult. Nu mai avem nevoie de atât spațiu. Ca să ce… să muncesc să curăț, să spăl, că întrețin… este bătaie de cap mult prea mare. Deci mă gândesc serios la o variantă în care să ne mutăm eventual într-una mai mică (casă).”, a declarat Oana Roman, potrivit FANATIK.