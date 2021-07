Oana Roman, sfătuită de fani să își facă operații estetice! Cum a răspuns vedeta: „Am minte destulă încât să...”

Oana Roman nemachiată [Sursa foto: Instagram] 15:24, iul 28, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Fiica lui Petre Roman este din nou fericită în viața de cuplu, după ce s-a împăcat cu Marius Elisei. Oricât de mult ar încerca să evite, vorbele rele ale cârcotașilor o urmăresc în continuare pe fosta prezentatoare tv.

Recent, Oana Roman a dezvăluit că un internaut a sfătuit-o să își facă mai multe intervenții la față. Oana Roman a decis să posteze o fotografie complet nemachiată, pentru a le demonstra tuturor că este fericită și mândră de modul cum arată.

„Am 45 de ani și mă simt bine. Sunt încântată ca pot să ies din casa fără machiaj și deși am slăbit mult, pielea de pe față este încă ok. Nu m-am dat cu cremă pe față aproape deloc până de curând și nu am nici un fel de intervenții la față. Nici măcar tratament nu ajung să fac mai des de 2 ori pe an. Mi-a scris cineva zilele trecute să mă operez la pleoape, pomeți, nas, ca să arăt că x, mi-a dat un nume. Nu vreau să arăt că nimeni și nu vreau să mă operez deloc la față”, a spus Oana Roman, pe Instagram.

Oana Roman nu vrea să își facă operații estetice [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Oana Roman, despre intervențiile estetice: „Nu am obsesia asta”

Nu numai că a răspuns criticilor, însă Oana Roman a mai adăugat că nu are de gând să își facă niciun fel de intervenție la față.

Vedeta preferă să rămână la obiceiurile pe care le-a practicat până acum și au ajutat-o să își păstreze tenul curat.

Citeste si: Oana Roman și Marius Elisei, filmare indecentă din dormitor. Incredibil cum au fost suprinși îndrăgostiții

„Nu am obsesia asta și nu o voi avea niciodată. Sunt foarte ok asa. Și în afara de a folosi creme bune, nu intenționez sa fac nimic altceva! Nu am trăit niciodată din aspectul fizic și nici nu caut asta. Am minte destulă încât sa trăiesc bine fără sa fac o obsesie din fizicul meu. Și asta pt ca am învățat mulți ani, mult și temeinic și apoi am muncit pe măsură”, a adăugat Oana Roman.