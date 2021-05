Oana Roman și Marius Elisei, din nou împreună?! S-a lăsat cu declarații de dragoste: „Iubire...”

In articol:

Oana Roman și Marius Elisei au divorțat în luna februarie a acestui an, după aproximativ șapte ani de căsnicie. Cei doi au decis de comun aord să rămâne acolo unul pentru celălalt, în special pentru fetița lor, Isabela. Recent, ei au fost surprinși împreună la un resturant din pitești, unde și-au petrecut și noaptea alături de fetița lor.

Fostul soț al Oanei Roman a distribuit un videoclip pe pagina sa de Instagram, în care cei doi ciocnesc un pahar de șampanie. În descrierea clipului, Marius Elisei a folosit mai multe hashtag-uri, printre care și „iubire”, „fericire”, zâmbet” și „prieteni”.

Oana Roman nu s-a lăsat nici ea mai prejos. Fosta prezentatoare tv a recurs la o nouă schimbare de lok, după ce a încercat o perucă care o avantajează. Fanii au lăudat-o pe vedetă pentru alegerea făcută. Fiica lui petre Roman a mărturisit că fostul ei soț se comportă cu ea precum la începutul relației și este din ce în ce mai romantic, semn că între cei doi ar putea avea loc o împăcare.

„Da, e galant, e romantic. Mă curtează. Îmi cumpără flori. Mi se pare că se poartă fix ca acum 8 ani când ne-am cunoscut. (…). Pe 15 iunie, am fi împlinit 7 ani de la căsătoria la biserică”, a declarat Oana Roman, pentru o emisiune televizată.

Marius Elisei, stări depresive după divorț! Cum a reacționat Oana Roman

Marius Elisei le-a transmis urmăritorilor săi că trece printr-o perioadă dicilă și se confruntă cu stări depresive. Oana Roman a mărturisit că aceste stări ar putea apărea deoarece îi este dor de familia lui, în special de Isabela.

„Nu am de unde să știu exact ce stări are el. Cu toții avem la un moment dat stări mai bune, stări mai proaste. Nu știu ce să spun. El e totuși tânăr, are toată viața înainte. Nu cred că putem vorbi despre depresie. Poate are momente în care se simte singur, momente în care îi e dor de Isa sau nu-mi dau seama… sau poate de noi cumva, că trecerea a fost destul de bruscă pentru toată lumea.

Și eu am momente de astea în care am așa o nostalgie sau o strângere de inimă că sunt anumite momente care nu mai sunt. Viața e și cu momente bune și cu momente proaste și cu momente în care suntem supărați, fericiți”, a spus Oana Roman pentru un post de televiziune.