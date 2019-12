Oana Roman și Marius Elisei nu mai formează un cuplu. Cu toate acestea, cei doi soți au decis să sărbătorească Revelionul și Crăciunul împreună, alături de fiica lor. Chiar dacă s-au despărțit, au păstrat o relație bună de dragul Isabelei.

„Este cel mai important este să termin proiectele pe anul ăsta, să mă ocup de Iza şi să urmeze vacanţa pe care o aştept de mulţi ani, pentru că anul ăsta, am zis că de la Crăciun, până după Revelion, nu mai fac nimic. Ne-am petrecut toţi timp împreună, pentru că aşa e bine şi frumos şi normal şi o să ne petrecem şi Crăciunul împreună, şi Revelionul. Eu am organizat să o duc la munte, pentru că recunosc, eu, în primul rând, aveam nevoie de linşte şi de odihnă”, a declarat Oana Roman în cadrul unei emisiuni de televiziune.

„Fac ce fac oamenii de sărbători… stau acasă, în primul rând. Este primul Crăciun în casă nouă, am vizite de făcut, nenumărate… plec la munte de Revelion, mă întorc în Bucureşti pentru că merg cu nişte prieteni într-o locaţie de care eu mă ocup, printre altele şi după, până spre sfântul Ion, poate mai reuşesc să mai trag o fugă undeva, vreo 2-4 zile”, a mai spus Oana Roman.

Oana Roman a anunțat recent că s-a despărțit de Marius Elisei

„Am ezitat de zeci de ori să fac această postare! Am scris-o și am șters-o apoi! Din păcate, o fac până la urmă! Sunt un om asumat, sincer și transparent. Niciodată nu am fost ipocrită și nu am mimat sau pozat în fericirea perfectă, așa cum se face pe rețelele sociale. Am o datorie față de publicul meu pe care nu l-am mințit niciodată. Prefer să aflați de la mine decât din zvonuri sau speculații. În aproape 7 ani de relație, am trăit împreună cu Marius momente absolut minunate și fericirea adevărată, dar am avut și momente foarte grele în care amândoi ne-am luptat cu boala, cu lipsurile, cu grijile!

Aceste încercări și-au pus amprenta asupra noastră și, deși am încercat și luptat pentru familia mea, am ajuns în punctul în care între noi lucrurile nu mai funcționează ca și cuplu. Am decis de comun acord să ne separăm! Nu știu dacă pentru totdeauna, asta doar timpul va decide. Scopul nostru comun rămâne acela de a o crește frumos pe Isabela! Cu aportul amândurora din toate punctele de vedere. Când părinții mei au divorțat, tata a decis să întrerupă orice fel de comunicare și legătură cu mama , lucru care mi-a cauzat o suferință și o traumă de nedescris”, a scris Oana Roman pe un site de socializare, după ce a pus punct relației cu Marius Elisei.