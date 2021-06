Oana Roman și Marius Elisei, sărut în fața fanilor! Dovada că s-au împăcat

Oana Roman și Marius Elisei [Sursa foto: Instagram] 22:29, iun 26, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Oana Roman și Marius Elisei au divorțat în luna februarie a acestui an. Cei doi au decis să pună capăt după șapte ani de căsnicie, însă au decis să păstreze o relație apropiată de dragul fiicei lor, Isabela. În ultima perioadă, ei au fost surprinși tot mai des împreună.

Speculațiile că s-au împăcat n-au încetat să apară, speculații pe care chiar cei doi au continuat să le creeze.

Recent, Oana Roman și Marius Elisei au confirmat împăcarea. Cei doi s-au dus împreună la o petrecere, unde au întors toate privirile. Ei s-au filmat în timp ce se sărută, iar fanii au fost foarte încântați de împăcarea celor doi.

„Cele bune să se adune cele rele să se ducă!!! Sunteți frumoși împreună. Cine nu a greșit să arunce primul piatra... vin vremuri grele, trăiți clipa. ❤️ Vă pup, felicitari 👏Oana. Încă o dată dovedești că ești om”, „Ce frumosi sunteti impreuna!”, „Sunteti o familie frumoasa!”, sunt câteva dintre reacțiile internauților.

Oana Roman și Marius Elisei s-au împăcat [Sursa foto: Instagram]

Marius Elisei, declarații despre o împăcare cu Oana Roman

Marius Elisei a mărturisit că o iubește în continuare pe Oana Roman și vrea o împăcare. Cei doi au petrecut tot mai mult timp împreună în ultima perioadă.

„La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să… mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva.

Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani. Pot să spun că da (n.r. – dacă e mult mai frumoasă relația lor după divorț). Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte”, a declarat Marius Elisei, în cadrul unei emisiuni de televiziune.