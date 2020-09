In articol:

Oana Roman si familia ei[Sursa foto: Instagram]

Oana Roman este una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi și tocmai datorită sincerității de care dă dovadă. Oana nu ezită să spună lucrurilor pe nume de fiecare dată când are ocazia. De altfel, vedeta nu-și ține ascunsă nici viața de familie, aceasta fiind onestă întotdeauna cu cei care o urmăresc. Aflată într-o vacanță de vis, alături de soțul ei, Marius, și fetița lor, Oana a avut ceva de spus la adresa influencerilor din ziua de azi.

Ce a observat Oana Roman

Soția lui Marius Elisei a observat că unele influencere au blocat-o, fără să fi interacționat vreodată. Deși Oana dă de înțeles că nu are nevoie s-o urmărească pe rețelele de socializare influenceri, vedeta a transmis un mesaj pentru aceștia.

”Că nu mă urmăresc influencerii, nu-i bai. Dar am constatat că sunt câteva care mi-au dat block fără să fi interacționat vreodată, fără ca eu să le fi urmărit, fără ca vreodată să fi vorbit. Am realizat doar când erau etichetate în postările altora și nu am putut să văd profilul lor! Așa ceva?”, a scris Oana Roman.

Oana Roman, supărată pe influencerii din ziua de azi[Sursa foto: Instagram]

Oana, Marius și fetița lor au petrecut timp prețios într-un loc de vis. Vedeta nu a ținut ascunse cele mai frumoase fotografii de familie și le-a publicat pe pagina ei de Instagram. Cei trei par mai fericiți ca niciodată și se bucură de timpul petrecut împreună.

Oana Roman și soțul ei, Marius[Sursa foto: Instagram]