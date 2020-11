Oana Roman trăiește o adevărată dramă! Motivul pentru care nu mai poate face copii: „Era să mor...”

Oana Roman, dezvăluiri cutremurătoare [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman a avut o transformare spectaculoasă în utlimele luni. Fosta prezentatoare tv susține că a slăbit mai bine de 17 kilograme prin intermediul unor tratamente corporale și o dietă sănătoasă. Invitată în cadrul unei emisiuni televizate, vedeta a vorbit încă o dată despre acuzațiile că ar fi făcut o operație de micșorare a stomacului. Oana Roman a vorbit despre un moment foarte dificil, în care viața ei a fost în pericol în urma unei operații care a durat nouă ore.

„Când după ce am născut, am avut niște probleme de sănătate care mi-au pus viața în pericol, adică era să mor. Pentru a-mi salva viața, am făcut o operație, care a durat nouă ore. Eram la un pas de septicemie. Am o plasă în partea stângă a abdomenului. Practic nu mai am mușchi acolo. Am stat cinci zile la Reanimare, am avut 70 de puncte de sutură și am stat cu sondă urinară șapte zile, iar în spital am fost internată apropae trei săptămâni”, a mărturisit Oana Roman.

Motivul pentru care Oana Roamn nu mai poate face copii: „Șansele să nu mai ies vie din acea operație...”

În urma momentelor grele la care fosta prezentatoare tv a fost supusă, medicul i-a interzis să facă activități fizice la nivelul abdomenului și să facă copii.

„În urma acestei operații pe care am suferit-o atunci, nu am voie două lucruri: să fac orice fel de mișcare care să îmi solicite mușchii abdominali, și să fac orice fel de intervenție la nivelul abdomenului. Nu am am avut voie să fac copii. Și dacă aș fi vrut să îmi tai stomacul, nu aș fi avut cum, pentru că nu am voie. Șansele să nu mai ies vie din acea operație ar fi fost foarte mari”, a mai povestit Oana Roman.