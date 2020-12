Oana Roman trece prin momente cumplite! Mama ei a fost transportată de urgență la spital: "Ea suferă de foarte multe afecțiuni..."

Oana Roman trece prin momente dificile, după ce mama ei a ajuns de urgență la spital. Se pare că Mioarei Roman i s-a făcut rău din senin. La scurt timp, fiica ei a sunat la ambulanță, iar medicii au ajuns la fața locului la aproximativ 45 de minute. Cadrele medicale au decis că mama vedetei trebuie să fie transportată la spital.

Mama Oanei Roman, internată de urgență

Cunoscuta vedetă a tras o sperietură de zile de mari, după ce mama ei a început să se simtă din ce în ce mai rău, încât aceasta a fost nevoită să cheme Salvarea. Cu toate acestea, Oana nu a putut fi alături de mama sa, în contextul pandemiei de coronavirus.

Totuși, se pare că Mioara Roman a fost transportată la un spital pentru mai multe investigații.

”Mama s-a simțit foarte rău, a trebuit să chem salvarea. Am chemat o salvare privată, pentru că altfel probabil aș fi așteptat 2-3 zile. Au venit în 45 de minute. I-au făcut un control și au hotărât să o ia la spital pentru mai multe investigații. Numai că la spital, din cauza situației cu Covid-ul, eu nu am putut să intru și mi-au spus că mă vor suna, să mă țină la curent cu starea ei. Deci prea multe vești nu am.

Norocul meu e că a venit salvarea destul de repede, eram foarte speriată de faptul că o să vină foarte greu. Avantajul că având un abonament la spital privat, lucrurile s-au mișcat puțin mai repede. Vă mulțumesc mult pentru toate gândurile. Doamne ajută!”, a declarat Oana Roman la Antena Stars.

"Mama e relativ ok"

La scurt timp, vedeta declara faptul că mama ei a început să se simtă din ce în ce mai bine! În plus, Oana a mai adăugat faptul că mama ei urmează să fie externată.

Oana Roman si Mioara Roman

”Dragii mei, vă mulțumesc frumos pentru toate gândurile. M-au sunat doctorii, mama e relativ ok. Ea suferă de foarte multe afecțiuni cronice și odată cu vârsta ele se acutizează. Are 80 de ani mama. Nu este ceva anume grav, dar toate combinate încep să îi creeze probleme. Va trebui să avem grijă de ea. Medical vorbind, mai mult decât tratamentul pe care-l primește, nu se poate face. I-au făcut un tratament pentru starea de rău pe care a avut-o. Vreau să le mulțumesc medicilor. Acum mă duc la spital să o iau acasă”, a scris Oana pe rețelele de socializare.