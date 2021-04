Oana Roman, ultimele detalii în ceea ce privește starea de sănătate a Mioarei Roman: „După o lună de tratament mama arată așa”

In articol:

Mioara Roman a trecut printr-o perioadă foarte grea din viața ei. Problemele de sănătate s-au ținut scai de ea, iar pe toată durata aceasta dificilă alături i-a fost nimeni alta decât Oana Roman, care a suferit la fel de mult ca mama ei. Fosta prezentatoare TV a trebuit să se confrunte atât cu suferința provocată de sănătatea mamei sale, care părea că nu se îmbunătățește, dar și cu divorțul de Maris Elisei, tatăl fetiței ei.

Vedeta a demonstrat, însă, că este o femeie puternică și pată să înfrunte toate greutățile vieții. A avut grijă de cea care i-a dat viață ca de ochii din cap, însă a dezvăluit că nu a fost deloc ușor, mai ales când vedea că viața o încerca foarte dur pe cea mai dragă ființă din viața ei. Mioara Roman ajunsese să nu mai poată se se îmbrace singură și nici să își folosească un braț.

„Mama e foarte bolnavă, a avut crize în ultima perioadă. Are multe afecțiuni. Dacă o vezi, nu o recunoști. Și e foarte greu. Boala a schimbat-o, e foarte rău. Dar trebuie să fac tot ce pot pentru ea, până când s-o putea. Mi-e teamă pentru că o vad cum îmbătrânește. Când îmbătrânești brusc… Lucrurile la ea au evoluat foarte repede. Nu ești pregătit, eu tot o vedeam în putere. (...)

Are un Parkinson foarte agresiv care nu o mai lasă să folosească o mână deloc și ea vrea să facă. Și ea încă este destul de independentă, insistă să se îmbrace, să îți pună de mâncare. Și pentru ea e foarte greu. Dar pentru mine e foarte greu pentru că nu te pregătește nimeni să vezi situația asta, că un om care a fost o forță a naturii să își piardă…”, declara Oana Roman în urmă cu câteva luni.

Ultima poză postată de Oana Roman cu mama sa[Sursa foto: Instagram]

Oana Roman, despre cum se simte și cum arată mama sa

Vedeta a dezvăluit amănunte noi în ceea ce privește evoluția bolii mamei sale prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde este foarte activă. Oana Roman vine cu vești bune de această dată! Fosta prezentatoare TV spune că Mioara Roman se simte și arată mai bine după ce a început recuperarea. Mai mult, vedeta spune că au mers împreună și la coafor pentru a se pregăti temeinic cu ocazia Paștelui. Aceasta este determinată să facă tot ce-i stă în putință pentru ca cea care i-a dat viață să nu sufere.

„Înainte ca mama sa facă recuperare nu era foare bine si nu arăta ok. Sunt mandra ca după 1 luna de tratament mama arata asa la 81 de ani. Azi am mers împreună la coafor și mi s-a părut atat de eleganta și distinsa și mult mai în formă. I-am făcut cadou de ziua ei acest sacou superb și am avut o mare placere sa ne facă Isa o poza. E o poza făcută în zi Sfânta și sunt tare liniștita în suflet ca mama e bine și fac pentru ea tot ce pot!”, a scris Oana Roman pe pagina personală de Instagram, alături de o poză în care apare ea și Mioara Roman.