Oana Roman, ultimele vești despre starea mamei ei, după ce a vizitat-o la spital! Ce i-a spus Mioara Roman imediat cum a văzut-o: „Am stat cu ea aproape două ore” 

În această dimineață, Oana Roman a aflat că mama ei a fost transportată la spital. Vedeta nu a mai stat pe gânduri și s-a întors din scurtă vacanță de la munte pentru a fi alături de cea care i-a dat viață.

Primele vești despre starea de sănătate a Mioarei Roman

S-a dus glonț acasă, și-a făcut un duș și imediat a ponit către unitatea medicală în care este internată Mioara Roman. După câteva ore, fiica lui Petre Roman a venit cu vești!

Oana Roman a trecut prin clipe grele, după ce a fost anunțat că mama ei nu se simte prea bine și trebuie să ajungă la spital. Aceasta se afla la munte, unde mersese pentru a petrece o scurtă vacanță și a fost nevoită să se întoarcă în Capitală. După ce noaptea trecută a stat cu medicii în telefon, în această dimineață a ajuns la spital pentru a fi alături de Mioara Roman.

Oana le-a povestit fanilor ei de pe Instagram cu care împarte și bune și rele, că mama ei se simte mai bine și a fost extrem de veselă pe parcursul vizitei, ba chiar din prima clipă în care a văzut-o, a îndemnat-o și pe ea să se mai destindă.

Vedeta a plecat cu zâmbetul pe buze de la spital pentru că starea de sănătate a Mioarei pare să se îmbunătățească.

„Am plecat de la mama, am stat cu ea aproape 2 ore, am găsit-o mult mai bine. M-am dus îngrozită și am găsit-o foarte bine, cooperantă, extrem de veselă, și-a dorit să ne veselim, așa mi-a spus: „Hai să ne veselim”, am râs împreună foarte tare, m-a pus să-i povestesc ce am făcut zilele astea. I-am zis că e cald afară și mi-a zis râzând că mai bine că e aici și nu stă pe afară”, a explicat Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman a trecut prin clipe de coșmar când a aflat că mama ei nu se simte bine

Oana Roman a trecut prin clipe foarte grele când a aflat că mama ei a ajuns la spital din cauza stării de sănătate.

Vedeta s-a întors de urgență în București pentru a-i fi alături Mioarei. Aceasta a ținut să împărtășească durerea ei și cu fanii de pe Instagram și a mărturisit că suferă din cauza faptului că nu o poate ajuta pe mama sa să își revină, știind că starea sa de sănătate stă doar în mâinile lui Dumnezeu.

„Bună dimineața. A fost o noapte grea, mama nu s-a simțit bine, eu am stat pe telefon cu doctorii toată noaptea, acum e stabilă și, deși nu am dormit decât câteva ore, plec spre casă pentru ca să mă duc la ea la spital. Câteodată sunt și zile grele și momente când simt că mă copleșesc toate și obosesc. Mereu am fost transparenta și nu am arătat doar partea roz a vieții mele. Când sunt fericită se vede, când îmi e greu vă spun. Am opinii și libertatea de a fi eu, de a gândi liber, de a fi așa cum simt, de a decide așa cum vreau. Anii ăștia au fost grei, deși cu multe momente frumoase. Doare cel mai tare ca nu pot face minuni pentru mama. Aseară iar a avut un episod greu și iar este la spital. E din ce în ce mai fragilă și e tare greu. Pentru ea aș da timpul înapoi, toți am face asta pentru părinții noștri. Nu stă în puterea mea decât sa lupt pentru ea până la capăt. Doamne ajută!”, a fost mesajul plin de durere pe care Oana Roman l-a postat în mediul online în această dimineață.