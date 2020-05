In articol:

Oana Lis a tras o sperietură soră cu moartea în carantină! Soția lui Viorel Lis a trecut prin momente cumplite în urmă cu câteva săptămâni. Dacă e pandemie și am fost nevoiți să stăm izolați în case, vedetele au fost forțate de împrejurimi să învețe să gătească. Soția fostului edil al Capitalei este una dintre vedetele care erau obișnuite să mănânce aproape tot timpul în oraș.

Oana Lis, la un pas de tragedie

Dar, dacă situația a impus-o, vedeta s-a resemnat și s-a pus pe făcut mâncare. Doar că această activitate era să o coste scump pe Oana Lis, căci într-o noapte a depistat o scurgere de gaze și a făcut atac de panică.Vedeta a mărturisit că nu a mai avut liniște câteva nopți la rând de frică.

"Am gătit foarte mult, am spălat. Am învățat să gătesc, însă asta s-a lăsat la început cu o mare sperietură. Eu nu am folosit aragazul până să înceapă pandemia.

De când m-am mutat cu Viorel, am mâncat în oraș sau am comandat. Într-o noapte am depistat o scurgere de gaze, din cauza racordului legat prost.

A început să miroasă puternic și era cât pe ce să sară blocul în aer. M-am speriat, am făcut atac de panică. Două nopți nu am dormit. Cu ocazia asta am făcut curat în cuptor, era plin de cutii cu machiaje", a declarat Oana Lis pentru Click.ro.