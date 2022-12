Oana și Viorel Lis sar peste petrecerea de Revelion! Vedeta a dezvăluit motivul pentru care nu vor merge anul acesta la restaurant de Anul Nou | EXCLUSIV

In articol:

Anul 2022 vine și cu momente în care vedetele decid să iasă din tipare. Oana Lis se numără printre vedetele care nu vor merge la restaurant de Revelion, iar motivul este unul cât se poate de simplu și de clar.

Petrecerile de Revelion s-au ținut lanț printre vedete în trecut, însă odată cu pandemia, criza și războiul, chiar și divele din showbiz au început să fie mai cumpătate atunci când vine vorba de cheltuieli. Este și cazul Oanei Lis. Soția fostului primar al Capitalei a decis ca anul acesta să petreacă Revelionul restrâns, acasă.

Oana și Viorel Lis, petrecere restrânsă de Revelion

Oana și Viorel Lis vor avea parte de o petrecere restrânsă anul acesta de Revelion. Soția lui Viorel ne-a mărturisit că prețurile la restaurante sunt prea mari pentru o singură noapte și este de părere că în prezent au cheltuieli mult mai importante.

Totuși, acest aspect nu-i va împiedica să se bucure de Cumpăna dintre Ani. Soții Lis vor petrece restrâns, acasă, iar Oana ne-a mărturisit că nu are nevoie de restaurante somptuoase ca să petreacă noaptea dintre ani, ea fiind omul care se bucură de fiecare moment pe care i-l oferă viața.

"Nu o să petrecem mare lucru, avem niște probleme de rezolvat și pe lângă asta este vorba și de bani. Am văzut că un Revelion în București pornește de la 500 de lei, 900 de lei și tot în sus, iar noi deja avem alte probleme cu sănătatea, cu analizele, cu procesele nu ne mai ajunge și de asta.

Oricum eu încerc să îmi fac viața plăcută. Pentru mine e Revelion în fiecare zi, mă bucur din lucrurile simple. Mă bucur și de o cafea cu o prietenă și de o prăjitură, de soare, de frig, de orice", a mărturisit Oana Lis, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Procesul dintre Viorel Lis și vecinii de la Argeș continuă

Înainte de Sărbători, Viorel Lis a primit o veste mai puțin plăcută. Magistrații de la Argeș au respins înțelegerea pe care fostul edil a făcut cu ruduele și vecinii, iar în schimb i-a chemat în instanță în primăvara anului viitor.

Oana a mărturisit că nu a mers la proces, cea care îi reprezintă fiind avocata lor, pentru că ea trebuie să se ocupe de Viorel la București, iar cazul de judecă la Argeș.

" Am văzut că au apărut deja articole, trebuie să clarific că nu este doar un proces cu vecinii. Sunt și vecinii, dar în primul rând sunt nepoți. Nu este vorba de familia mea, nu sunt eu implicată direct, e vorba de Viorel și de nepoții lui.

Noi am încercat să facem o tranzacție și să ne înțelegem cumva, nu să câștige o parte sau alta, ci să se împartă cumva pentru că e vorba de o ieșire dintr-o diviziune și mai multe lucruri. Din păcate, eu nu am putut să merg la proces, sunt reprezentată de avocata mea, pentru că eu trebuie să am grijă de Viorel. Noi suntem aici la București și procesul este la Argeș.

E păcat că în familii se ajunge la discuții de acest gen, dar cumva trebuie rezolvată situația. Procesul am văzut că este amânat și se și dau termene foarte lungi. Este abia pe 23 martie și i-am spus așa lui Viorel că nu are ce să facă, trebuie să trăiască până atunci ca să rezolve situația", a povestit Oana Lis, pentru WOWbiz.ro.

