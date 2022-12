Oana Zăvoranu a postat imagini rare cu Mărioara Zăvoranu, care nu au mai fost făcute publice niciodată. Querida și-a deschis sufletul în fața fanilor: „Voi învinge toate obstacolele vieții mele”

In articol:

Oana Zăvornu și mama sa, Mărioara Zăvoranu, nu au avut deloc o relație bună în ultimii ani din viața acesteia. Disputele aprinse între cele două, mamă și fiică, erau la ordinea zilei pe micile ecrane și chiar și o vreme după moartea mamei sale, Querida și-a menținut aceeași atitudine față de cea care i-a dat viață.

Acest lucru s-a schimbat radical acum ceva timp, atunci când Oana Zăvoranu a recunoscut în fața tuturor că a greșit foarte mult față de mama ei și că va avea de gând să o cinstească așa cum se cuvine de acum înainte.

Ieri, Mărioara Zăvoranu ar fi împlinit 72 de ani. Cu această ocazie, fiica sa a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, acolo unde și-a exprimat iubirea pe care i-o poartă necondiționat mamei sale, dar și regretele din cauza trecutului. Oana Zăvoranu și-a refăcut strânsa relație cu Dumnezeu și, implicit, cu cea care i-a dat viață.

Chiar dacă nu se mai află în viață, crede cu tărie că mama sa o protejează și o ajută să depășească toate obstacolele prin care trece.

Alături de o serie de mesaje emoționante despre ceea ce simte, Querida a publicat și o serie de imagini cu mama sa din tinerețe, unele pe care publicul nu a avut ocazia să le vadă până în acest moment.

Oana Zăvoranu, imagini rare cu mama sa din tinerețe

Ieri, 17 decembrie, ar fi fost ziua de naștere a mamei sale, moment în care ar fi împlinit vârsta de 72 de ani. Mărioara Zăvoranu s-a stins din viață în anul 2015, la vârsta de 66 de ani, din cauza mai multor probleme de sănătate.

Acum, la distanță de 7 ani de la decesul celei care a adus-o pe lume, bruneta regretă comportamentul pe care l-a avut în perioada în care încă trăia mama sa, continuând să își exprime sentimentele pe care le are în prezent, de profund iubire și admirație, față de cea care a demonstrat că este o adevărată învingătoare în timpul vieții sale.

„Mama mea frumoasa si speciala, azi ai fi implinit 72 de ani!

Ziua de 17 Decembrie a fost si ramane o zi Sfanta pentru mine deoarece e ziua in care ai venit pe lume cu o misiune grea pe care ti-ai dus-o la bun sfarsit cu demnitate si putere mare

Iti multumesc Mama ca m-ai crescut intr-un spirit curat si drept 🙏

Cu tine in inima si in gand stiu ca voi invinge toate obstacolele si turbulentele vietii mele, pentru ca gena puterii de caracter, a invingatorului si a demnitatii se transmite 🙏

Te iubesc Mama si te port in suflet asa cum esti si azi in mintea mea clara …acolo unde nelipsit este mereu si Tata si imediat dupa voi doi, Tutu ❤️

Oana 💫🌞😇🤗❤️”, a scris Oana Zăvoranu pe Instagram.