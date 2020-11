Oana Zăvoranu a spus tot adevărul despre divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă! "Astea de etnie nu divorțează..."

Oana Zăvoranu, Pepe și Raluca Pastramă [Sursa foto: Instagram]

În urmă cu doar o seară, Pepe a anunțat pe contul lui Youtube că divorțează de Raluca Pastramă. Astăzi, Oana Zăvoranu, fosta soție a cântărețului a postat un mesaj pe contul său de socializare despre această situație.

Oana Zăvoranu, prima declarație despre divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă

Vestea că Pepe și soția lui divorțează a șocat o țară întreagă! Totuși, se pare că a avut ceva de spus despre acest eveniment nefericit și fosta soția a cântărețului. Oana Zăvoranu a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat cele mai sincere sentimente despre situația actuală.

Oana Zăvoranu și Pepe[Sursa foto: Instagram]

"V-am raspuns ca sa nu ma mai intrebati 😂😂😂



Rasul ne face bine, asa ca ascultati ca sa va destindeti 😂😂😂

Si nu mai puneti ‘botu’ la vrajeli...e fomita mare, vine Craciunul si poate mai iese de vreun concert ceva...vremuri grele Mon Cher...da’ lasa ca de Craciun la ‘insistentele’ fanilor 😂😂😂....’miraculos’ or sa se ‘împece ’😂😂😂...chill...😉😉😉...astea de etnie nu divorteaza, nu exista aceasta notiune in mintea lor...iar ‘sotu’ trebuia sa invete sa ‘joace’ mai bine ca doar a stat cu o actrita in casa atatia ani...stai jos, nota 4 😂😂😂

Have Fun and Enjoy

Love, Oana ♥️

P.S..... mie sincer mi se rupe si mi se-ndoaie de acesta ‘drama’ cu iz de regie fâsâita...", a scris Oana, in mediul online.