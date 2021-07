Oana Zăvoranu dă de pământ cu Pepe! „Nu e în măsură să facă reguli.” Ce spune despre noua relație a Ralucăi Pastramă

Oana Zăvoranu și Pepe [Sursa foto: Instagram] 11:06, iul 7, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Nu este niciun secret faptul că Oana Zăvoranu este una dintre cele mai vocale vedete din showbiz-ul autohton. Focoasa brunetă nu se sfiește să spună exact ceea ce crede despre cineva sau despre o anumită situație, fără să-și mai treacă vorbele prin filtrul diplomației.

Recent, aceasta a reacționat după ce Raluca Pastramă s-a afișat pe rețelele de socializare cu iubitul misterios. Ea a postat pe Instagram o fotografie în care se săruta cu multă pasiune cu actualul partener de viață. Gestul ei vine la doar puțin timp după ce Pepe și-a refăcut viața alături de Yasmine Ody. A fost un context perfect pentru Oana Zăvoranu de a face declarații usturătoare despre artist.

Oana Zăvoranu: „ Zici că ea ar trebui să stea toată viața sub tutela lui”

Querida este de partea Ralucăi Pastramă și o încurajează să nu-și ascundă relația, căci nu are niciun motiv, de vreme ce Pepe nu face nimic pentru a fi discret în ceea ce privește viața amoroasă. Ea spune că artistul trebuie să accepte că mama fetițelor lui și-a refăcut viața, căci nu trebuie să stea sub papucul lui toată viață.

Oana Zăvoranu spune că o astfel de situație nici nu ar fi corectă, de vreme ce Pepe se afișează cu tot felul de domnișoare.

„Mă bucur că a postat această poză și sunt convinsă că are și ea pe cineva! Și e îndreptățită să posteze și ea că are pe unul. Că doar nu s-o pocăi! Dar, ca de obicei, macho-manul trebuie să fie mai cu moț!

Și să nu mai pice la intimidări și faze d-astea de-ale lui! Zici că ea ar trebui să stea toată viața sub tutela lui. El va trebui să accepte că și ea trebuie să își trăiască viața așa cum e normal! Doar nu o să stea să fie mama «la» copii până îi ajung f***ii la genunchi, la 85 de ani.

Iar el să se încurce cu 850 de baragladine. Raluca să fie mama «la» copii, dar să fie și femeie sau nevastă sau ce dorește ea în viitor! «Bichonul» nu e în măsură să facă reguli!”, a declarat Oana Zăvoranu pentru cancan.ro.

Pepe, vacanță alături de fiicele sale și noua iubită

Pepe și-a revenit complet după divorțul de Raluca Pastramă, iar dovadă stau toate pozele pe care le postează în ultimul timp pe rețelele de socializare. De câteva săptămâni, artistul este într-o relație cu Yasmine Ody, o tânără domnișoară care i-a furat inima și pare că îl face un bărbat foarte fericit. Totul pare să decurgă natural între cei doi, iar pe zi ce trece dragostea lor devine din ce în ce mai mare și mai puternică.

În urmă cu doar câteva ore, Pepe a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini din vacanța lui cu partenera de viață și cele două fiice pe care le are cu Raluca Pastramă. Ce două fete par că se înțeleg de minune cu actuala iubită a tatălui lor. Cei patru au plecat pentru câteva zile de distracție în Paris.