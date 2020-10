Oana Zăvoranu, dezvăluiri emoționante la cinci ani de la moartea mamei sale: „Timpul vindecă...”

Oana Zăvoranu și mama ei, Mărioara

In articol:

Au trecut mai bine de cinci ai de la moartea Mărioarei Zăvoranu, la Institutul Clinic Fundeni. Oana Zăvoranu a susținut o sesiune de întrebări la secțiunea de stories de pe Instagram, unde a răspuns tuturor curiozităților oferite de bani. Bruneta a fost întrebată cum a trecut peste decesul mamei sale. „Timpul vindecă totul”, a fost răsăunsul vedetei.

Mărioara și Oana Zăvoranu au avut o relație mamă-fiică destul de tensionată și mediatizată. Bruneta a recunoscut că nu s-au înțeles întordeauna pe cum și-ar fi dorit, însă moartea persoanei care i-a dat viața a durut foarte tare. În vârstă de 47 de ani, Oana Zăvoranu spunea că și-ar fi dorit ca mama ei să-i vadă toate realizările actuale.

„Mă întreb şi eu uneori ce ar zice. Dacă ar fi mulţumită. Adevărul este că eu nu am cunoscut-o niciodată cum ar fi trebuit pe mama. Era plină de negativism, nimic nu era bine din ce făceam. Oare ce ar spune mama mea, de faptul că am înfiinţat o clinică medicală, am creat un parfum, m-am reîntors la actorie, am o căsnicie fericită. Vreau să cred că ar fi un moment în care ar spune: Da, e ok”, a declarat vedeta, în urmă cu un an, la un post de televiziune.

Oana Zăvoranu, confesiuni despre moartea mamei sale[Sursa foto: Instagram]

Oana Zăvoranu se întoarce în lumea muzicii? „Surpriză!”

Oana Zăvoranu s-a axat numai pe actorie în ultimii ani, însî mulți dintre fani speră să audă și noi piese lansate de ea. „Când o să mai lansezi și tu melodii? Îmi este dor să te aud cântând”, i-a transmis un fan Oanei Zăvoranu pe Instagram.

„La asta nu prea m-am mai gândit, dar cum multă lume mi-a zis că ar fi bine să mai fac niște piese, poate chiar am să fac ceva… surpriză”, a fost răspunsul Oanei Zăvoranu, semn că această propunere îi surâde în viitorul apropiat.