Oana Zăvoranu l-a făcut praf pe fostul soț! Cuvinte dure la adresa lui Pepe: „Are 4 clase cu recreații cu tot! Mediocritate și manele”

Oana Zăvoranu, cuvinte dure la adresa lui Pepe [Sursa foto: Instagram]

Oana Zăvoranu ocupă prima pagină a ziarelor în ultima perioadă, după ce Pepe și Raluca Pastramă au anunțat că divorțează. Bruneta continuă să îl critice pe fostul ei soț în mediul online. Însă, atacurile la adresa lui Pepe nu sunt noi pentru „Querida”. În urmă cu câțiva ani, diva l-a criticat pe cântăreț că ar avea „doar patru clase”

In articol:

Citeste si: Oana Zăvoranu continuă să o jignească pe soţia lui Pepe: "A bătut-o pe bot de cal"

„De școala nu mai zic… Are 4 clase cu recreații cu tot. Mediocritate și manele. N-are el vacanțe câtă școală am eu… Aoleu, stați așa că am uitat că eu sunt și săracă, și incultă și posedată, nu am nici case că de aia am stat eu la el în mansardală… nu am nici mașini (ca de aia mi-a luat el vreo 3-4 cu cheiță), merg și cu rata, am și ciungă-n păr, sunt și nebună, și vreau să apăr și la tv pe spatele lui, ca doar vorbind de el mă mai bagă și pe mine cineva în seamă…”, a declarat Oana Zăvoranu, în urmă cu câțiva ani.

Citeste si: Bomba biologică a explodat la Sverdlovsk, dar rușii au mințit întreaga lume - evz.ro

Citeste si: OMS trage un semnal de alarmă: “Vaccinurile nu vor ajunge la timp” - bzi.ro

Pepe și Raluca Pastramă[Sursa foto: Instagram]

Oana Zăvoranu, cuvinte dure și la adresa Ralucăi Pastramă: „Îi gătește piranda pireu de cartofi...”

Bruneta a criitca pe soția lui Pepe încă de atunci, pe care a numit-o „pirandă”. Oana Zăvoranu l-a criticat pe fostul ei soț, pe care l-a acuzat că ar fi pus câteva kilograme în plus. Vedeta a mai declarat încă o dată cu nu mai are sentimente deloc pentru Pepe și de aceea l-a și părăsit.

„Haideți că îmi fac două trei zile timp să ne amuzăm împreună de romisoru’ cu chica de cocalar… Auziți, da parca a mai și intrat la apa așa de când l-am lăsat și parcă e și cam cât de înăltuț la fel de lătuț, nu?… Îi cam place shaorma oare sau îi gătește piranda pireu de cartofi sinsarmai?…… Că indiferent de cât de mirobolant se dă el în filmulețul lui cu pistoale de apă, EU AM ÎNCETAT SĂ ÎL MAI IUBESC, EU L-AM LĂSAT PRACTIC ȘI LOGIC CĂ EL A PLECAT „rănit” DAR DOAR DUPĂ CE A LUAT ȘI VĂLIJOARA CU MUNIȚIE DE VÂNZARE LA ȚĂRANUȘUL ĂLA DE NAȘU’ mare”, a mai declarat „Querida”.