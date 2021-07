Oana Zăvoranu le desființează pe Andreea Bălan și Elena Gheorghe. "Are părul ca o mătură"

Oana Zăvoranu [Sursa foto: Captură Instagram] 14:38, iul 15, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

A apărut un nou episod online din seria pe care Oana Zăvoranu a postat-o pe canalul ei de Youtube. De data aceasta, "Querida" a luat la purificat artistele care au uitat de carieră și s-au axat, se pare, pe promovarea plătită de produse.

Zăvoranca "a dat de pământ" cu Andreea Bălan

Printre cele luate în vizor de vedetă s-a aflat și Andreea Bălan, care are un renume mare în muzica românească. După spusele Oanei, cântăreața nu s-ar mai axa prea mult pe ceea ce știe să facă cel mai bine, ci dimpotrivă, face tot mai des reclamă unor produse pe care, susține bruneta, nici măcar nu le-ar folosi: "Face muzică de când se știe, de mică, chiar a muncit de mică. Eu nu o mai recunosc pe fata asta ca fiind artist. Penibil, pentru că nu cred că ți-ai luat mai mult de 800 de euro pentru produsele alea", a spus Oana în clipul de pe Youtube.

Fosta soție a lui Pepe nu a trecut cu vederea nici faptul că Andreea Bălan își folosește tot mai des copiii în campanii de publicitate, situație pe care a considerat-o penibilă: "Penibil pentru că folosești copiii, copiii puși de mici. Fata o să creadă că în viață va trebui să facă și ea ce a văzut la mama. Cred că de multe ori stau cu copilul pentru că nu le dau bani, sau iau bani mai mulți, și atunci forjează și copiii, e de plâns", a mai adăugat bruneta.

Andreea Bălan, promovând un ceai[Sursa foto: Captură Instagram]

Cât despre produsele la care artista face publicitate, Oana a ținut să critice dur faptul că Andreea recomandă lucruri banale, pe care nici nu le folosește, considerând că nu este potrivită din punct de vedere al aspectului fizic pentru anumite campanii: "Zici că e anorexică, n-a mâncat de mult timp, dar ea bea ceaiul ăla și se simte...Voi nu vă uitați că ea are 24 de kilograme cu rochia aia cu tot, se simte super relaxată. Are părul ca o mătură, că blondele, din cauza decolorantului, au niște mături de păr, nu știu dacă am văzut blondă cu un păr superb. Deci cum să recomande ea, care are părul ca o mătură, șampoane de păr?", a declarat diva despre o postare de-a cântăreței, în care promova un produs de îngrijire a podoabei capilare și un ceai.

Elena Gheorghe, făcând publicitate unor produse[Sursa foto: Captură Instagram]

Oana Zăvoranu nu a "iertat-o" nici pe Elena Gheorghe

Oana Zăvoranu a vorbit și despre Elena Gheorghe, care, la fel ca și colega ei, a început să recomande des lucruri pe rețelele de socializare, în schimbul banilor.

Dacă despre Andreea Bălan a făcut declarații șocante, actrița a fost mai indulgentă în privința Elenei, despre care a afirmat că provine dintr-o familie serioasă și este foarte talentată: "Cântă bine, Elena chiar are voce, dintr-o famile serioasă, mai scoate câte o piesă, mai apare pe la tv, simpatică, chiar simpatică fata, ok, la locul ei, non-conflictuală.", a povestit "Querida" în episodul postat pe canalul ei.

Totuși, Oana a criticat-o la sânge pe cântăreață când a văzut o postare în care recomanda o pereche de papuci, filmându-și picioarele de aproape: "Ce să faci tu femeie, cu piciorul ăla, zici că ți-am dat cu ciocanul peste fiecare deget și ți-am făcut degetele mov. Ești o femeie finuță, ce-i cu ciocanele alea? Ce faci cu trențele alea pe tine? Tu te-ai dilit? Tu ai uitat să fii artistă și femeie, chiar dacă ai copii.", a încheiat actrița.