Oana Zăvoranu, mesaj tranșant pentru bârfitori! Ce le transmite vedeta: „Stați cuminți! Mulți cred că e ușor să fie în locul meu”

In articol:

Oana Zăvoranu este una dintre cele mai longevive personalități publice din lumea mondenă. Este genul de om care spune exact ceea ce gândește fără ocolișuri, iar de multe ori vorbele ei nu mai sunt trecute și prin filtrul diplomației, iar din acest motiv nu toți o au la suflet.

De-a lungul timpului, vedeta a reușit nu doar să ajungă la inimile oamenilor, ci și să fie ținta bârfelor gurilor rele, pe care a decis să le închidă cu ultima postare de pe rețelele de socializare.

Vedeta a explicat că tot ce a realizat până acum în viața ei a fost prin muncă grea și prin propriile forțe și niciodată nu a așteptat să-i dea cineva ceva, ci a muncit ca să obțină acel lucru.

„Muncesc, clădesc, transform, investesc, schimb, mut, creez, înlocuiesc, alerg, rezolv, invat si iubesc fiecare lucru, loc sau proiect unde imi pun amprenta si imi las energia. Daca esti vrednic, smart, luptator si gospodar lucrurile din jurul tau vorbesc despre asta…asa cum se vede si daca esti putoare, tâmp, rau si mizer. Pe fata unora se vede de la o posta viata pe care o duc…Cand faci bine, Dumnezeu are grija. Cand esti hâd la suflet, nici o operație din lume nu te poate face frumos…Multi cred ca e ‘usor’ sa fie in locul meu…sa fie Oana.

Citeste si: Cât de profitabilă este clinica medicală a Oanei Zăvoranu. I-a umplut buzunarele soției lui Alex Ashraf

Citeste si: Benone Sinulescu și-a făcut testamentul încă din... Iată cine va moșteni întreaga avere: "Avem familii mari"- bzi.ro

Stati ma cuminti, ca dar daca va dau gandurile si problemele mele, responsabilitățile mele, v-ar fi imposibil sa mișcati si ‘doar’ un deget si vi se ‘inmoaie’ instant ‘gladiolele’. Fiti ceea ce sunteti…Lasati ma figurile, ifosele, fitele si impresiile. Nu mai ‘suferiti’ ma de voi atata…fiti zilnic mai buni'', a scris Oana Zăvoranu pe rețelele de socializare.

Oana Zăvoranu și Cristian Piedone [Sursa foto: Instagram]

Oana Zăvoranu a ajuns consilierul de imagine al lui Cristian Piedone, primarul sectorului 5

În urmă cu câteva săptămâni, vedeta a luat pe toată lumea prin surprindere, după ce a dezvăluit că va face voluntariat la PPrimăria Sectorului 5, în calitate de consilier de imagine pentru Cristian Piedone.

Citeste si: Cum a ajuns Oana Zăvoranu în echipa lui Cristian Popescu Piedone și când s-a mai implicat în politică

„Oana nu are o necesitate de bani. Are o experienţă vastă în domeniul TV. Îmi aduc aminte că acum 30 de ani, când făcea o emisiune, am fost invitatul ei, ne cunoaştem de atunci. Am avut o relaţie foarte frumoasă de-a lungul timpului.", a declarat Piedone, pentru Hotnews.ro .