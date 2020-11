Oana Zăvoranu o critică dur pe Andreea Tonciu în mediul online: „Fostu’ tău nas…”

Oana Zăvoranu, atac dur la adresa vedetelor din România [Sursa foto: Instagram]

Oana Zăvoranu este cunoscută pentru modul ei direct de a se exprima. vedeta nu s-a abținut niciodată din a spune lucrurilor pe nume. De la anunțul despărțirii dintre Pepe și Raluca Pastramă, vedeta a început să fie și mai vocală în mediul online. Bruneta a început să desființeze multe dive din showbiz-ul românesc, printre care se numără și Christina Ich, Anda Adam, Oana Roman, Selly și Andreea Bălan. La listă se adaugă și Andreea Tonciu, pe care Oana Zăvoranu a atacat-o recent.

Bruneta a făcut glume la adresa nasului Andreei Tonciu, pe care îl avea înainte de operație. La secțiunea de storie de pe Instagram, bruneta a postat o fotografie cu Andreea Tonciu înainte de oprație și a pus următoarea întrebare: „Ce e înalt ca formă de relief?”. La care, tot Oana Zăvoranu a dat și răspunsul ghicitoarei: „Fostu’ tău nas…”.

Andreea Tonciu, înainte de operație

Andreea Tonciu, mesaj sfâșietor după moartea bunicii sale

Andreea Tonciu, concurenta la emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities”, trece printr-o perioadă foarte grea. Bunica vedetei s-a stins din viață, iar vedeta a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Nu exista cuvinte îndeajuns ca sa exprime durerea si tristețea noastră pricinuita de plecarea prea rapida a scumpei noastre BUNICI. Chiar daca corpul ei a plecat dintre noi, chipul ei va rămâne mereu in inimile noastre. Dumnezeu sa te odihnească in pace, SUFLETUL NOSTRU BUN! 😭", este mesajul dureros postat de Andreea Tonciu.