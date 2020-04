In articol:

A fost primul Paste cand romanii nu au mers la biserica sa ia lumina sfanta si nici pastile, painea sfintita de preoti. Din cauza pandemiei de coronavirus au fost instituite masuri speciale pentru a impiedica raspandirea virusului. Credinciosii petrec sfanta zi a Invierii Domnului in sanul familiei, fara sa mai mearga la slujba sau in vizita la rude si prieteni.

Ce trebuie sa faci azi, in prima zi de Paste? Traditii si superstitii de Paste

- In unele zone din tara e obiceiul de a te spala pe fata cu apa neinceputa si de a-ti freca obrajii cu un ou rosu, pentru a fi sanatos si rumen in obraji tot anul.

- E bine sa porti haine noi. Vestmintele noi semnifica purificarea corpului si a sufletului odata cu Invierea lui Hristos.

- Toata familia trebuie sa guste dintr-un ou rosu. Acesta se sparge, spunandu-se Hristos a inviat! Adevarat a inviat, apoi este impartit de capul familiei tuturor celor care stau la masa. Astfel, membrii familiei vor fi sanatosi si nedespartiti tot anul.

- Persoanele care mor in ziua de Paste ajung direct in Rai, pentru ca odata cu invierea lui Hristos s-au deschis portile Raiului, iar ale iadului au ramas inchise.

- Bebelusii care vin pe lume in prima zi de Paste vor avea noroc toata viata.

- In prima zi de Paste nu e bine sa dormi. In unele regiuni din Romania se spune ca celor care dorm li se fura Pastele, in timp ce in alte zone se crede ca vor avea ghinion, iar roadele campului ii vor fi mancare de insecte si viermi.

Citeste si: Klaus Iohannis, mesaj de Paste: "În aceste zile, ne manifestăm iubirea faţă de cei dragi tocmai renunţând să-i avem lângă noi"

Citeste si: Horoscop de Paste. O zodie, destabilizata emotional de vestile primite

Citeste si: Interzis mersul la cimitir pentru aprinderea unei lumânări! Amenzile încep de la 2.000 lei

Paste 2020. Obiceiuri si superstitii de Paste. Nu e bine sa mananci oua rosii cu sare

- In duminica Pastelui ouale rosii se mananca fara sare. Daca pui sare pe oua, vei transpira tot anul.

- Fetele nemaritate trebuie sa se spele cu apa de pe roata morii, ca sa fie frumoase si sanatoase.

- Daca in dimineata Pastelui te uiti intr-o cana noua in care ai pus apa neinceputa, vei avea vedere buna.

- Dimineata se mananca un ou rosu, putina pasca si o bucatica de slanina, ca sa fii "curat ca pasca, sanatos ca oul si gras ca porcul".

- Cei care ciocnesc oua in ziua de Paste se vor intalni si pe lumea cealalta.

Citeste si: Tradiții și obiceiuri de Paște. Ce sunt obligate femeile să facă Luni

Citeste si: Cum să nu te îngrași de Paște? Trucurile care te ajută să îți păstrezi silueta

Paste 2020. Te intalnesti si pe lumea cealalta cu cel cu care ciocnesti oua in ziua de Paste

- Daca oul pe care l-ai ciocnit in ziua de Paste are doua galbenusuri, te vei casatori anul acesta.

- Ciocanitul oualor se face dupa anumite reguli, in unele zone din Romania. Mai ales in zona rurala se obisnuieste ca barbatul mai in varsta sa ciocneasca oul tinut in mana de partener si sa rosteasca formula "Hristos a inviat". Lui i se raspunde "Adevarat a inviat!".

- Pasca se face o singura data pe an si are forma rotunda, deoarece se crede ca scutecele Mantuitorului au fost rotunde.

- Simbolistica oualor de Pasti se regaseste inainte de rastignirea lui Iisus Hristos pe cruce, cand oul era dat in dar, fiind considerat simbolul creatiei, fecunditatii si reinnoirii naturii.