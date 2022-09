Obiectele pe care vedetele nu le uită niciodată acasă! Bianca Drăgușanu ne-a surprins total! "O folosesc în loc de paletă de muște" | EXCLUSIV

In articol:

Unele lucruri sunt sfinte pentru noi. Oriunde plecăm, avem un obiect preferat pe care nu îl uităm niciodată acasă. Vedetele din România au și ele lucruri de care nu se pot despărți.

Amna

Bineînțeles că WOWbiz.ro a aflat și vă transmite și vouă, ca de fiecare dată. Așadar, iată de ce obiecte nu se despart celebritățile noastre niciodată.

Amna este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Aceasta are un mare succes în industria muzicală, lansând hit după hit, însă în spatele acestuia se află multe greutăți peste care artista a trebuit să treacă pentru a-și îndeplini visele.

Amna ne-a oferit un răspuns simplu și la obiect. Acestea sunt lucrurile pe care le poartă non-stop după ea.

"Nu plec niciodată de acasă fără telefon și încărcător.", a declarat Amna, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Alex Bodi

Alex Bodi este un om de afaceri român care a devenit cunoscut în urma unor povești controversate, dar și pentru viața de lux pe care o duce.

Deși are un aspect impunător, de bărbat dur, pe interior este un tată devotat, un om sensibil, a cărui prioritate a fost mereu familia.

Fiind om de afaceri, răspunsul a fost clar în cazul lui Alex Bodi. Are nevoie 24/7 de acest obiect.

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Cred că telefonul ar spune oricine. Cel puțin în cazul meu, am o grămadă de chestii în telefon. Fac lucruri pe telefon, stau pe el, vorbesc.", a spus Alex Bodi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ana-Maria Barnoschi

Ana Barnoschi este una dintre cele mai apreciate asistente TV din showbiz-ul românesc. Vedeta este, într-adevăr, una dintre cele mai carismatice și transparente persoane publice din industria media. Asumarea, sinceritatea și modestia sunt câteva dintre calitățile ei, care au ajutat-o să se remarce în fața publicului. Acum se bucură de moderarea show-ului "Roata Norocului", alături de Bursucu, difuzată pe Kanal D.

Ana-Maria Barnoschi a ales și ea telefonul, însă a mai adăugat lucruri pe care sigur și tu le ai mereu după tine. Vedeta le-a enumerat în ordine.

"Telefonul, bineînțeles. Mai există cineva care pleacă de acasă fără telefon? Nu cred. Telefonul, cheile de mașină, cheile de la casă, și portofel bineînțeles. Astea sunt lucrurile fără de care nu plec niciodată de acasă.", a mărturisit Ana-Maria Barnoschi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Maria Dragomiroiu

Maria Dragomiroiu este una dintre emblemele muzicii populare românești. Publicul o apreciază, nu doar pentru talentul ei deosebit, ci și pentru corpul care nu o dă deloc de gol că ar avea vârsta de 66 de ani. Părul este un alt atu pe care frumoasa cântăreață de muzică populară îl are, atrăgând admirația tuturor.

Cel mai complex răspuns a fost al Mariei Dragomiroiu, care a fost diferită față de ceilalți artiști. A lăsat tehnologia deoparte și a ales ce o face fericită.

"Eu trebuie neapărat să am fardurile, pentru că eu mă aranjez singură și normal, înainte de a intra pe scenă, trebuie musai să le am la mine. Oglinda este cea mai importantă, să văd eu că totul este în regulă și că nu am nimic în neregulă. Eu sunt o perfecționistă, eu știu să mă machiez, știu să îmi fac poze și să prind lumina ca să arate bine.", a povestit Maria Dragomiroiu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai urmărite și apreciate persoane publice. Aceasta a câștigat simpatia publicului prin sinceritatea și asumarea de care dă dovadă de fiecare dată, dar și faptul că a devenit, singură, pe cont propriu, o femeie de succes.

Răspuns ca al Biancăi Drăgușanu, mai rar. Diva a enumerat, în stilul ei caracteristic, obiectele pe care le ia mereu după ea. Nu te aștepți la ce urmează.

"Evident că telefonul, evident că am portofelul cu bani și bâta de baseball. Mie îmi place să joc baseball chiar și cu muștele. Mă simt așa la deratizare. Eu sunt mai sportivă de fel și am o bâtă de baseball roșie pe care am primit-o și în ultima perioadă cam pe unde mă duc, o iau cu mine. Mă ajută mult, poate șchiopătez și mă sprijin în ea, văd un șoarece și trebuie să îl alung, în loc de paletă de muște folosesc bâta.", a dezvăluit Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!