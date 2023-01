Obrazul subțire cu cheltuială se ține! Romanița Iovan, așa cum nu ai mai văzut-o niciodată! Știe exact de ce are nevoie o femeie ca să fie fericită | EXCLUSIV

In articol:

Romanița Iovan este dovada clară că obrazul subțire cu cheltuială se ține! Indiferent de vârstă, celebra creatoare de modă a arătat trăsnet, iar paparazzi WOWbiz.ro

au surprins-o recent în trafic.

O divă în adevăratul sens al cuvântului, Romanița Iovan ține la aspectul fizic și categoric știe care sunt lucrurile simple care îi aduc zâmbetul pe buze unei femei. Printre ele se pare că se numără și o nouă tunsoare, căci vedeta a fost surprinsă recent ieșind de la coafor.

Romanița Iovan știe ce să facă să arate bine

Vedeta a fost surprinsă recent de către paparazzi WOWbiz.ro pe străzile din București, într-o zonă de lux a Capitalei. Ieșind de la coafor, cu părul perfect aranjat și o ținută extrem de lejeră, așa am găsit-o pe Romanița.

Citește și: Irinel Columbeanu, atras de fete cu 40-50 de ani mai mici! Fostul om de afaceri face declarații controversate: "Nu contează vârsta...să fie de 18 – 20 de ani, să fie tinere"

Celebrul designer are gusturi fine când vine vorba de aspectul fizic. La cei 58 de ani, fosta soție a lui Adrian Iovan arată fenomenal și se îmbrac doar în tendințe. Vedeta purta un outfit format din haine negre, însă pline de stil. Atitudinea este și ea extrem de importantă când vine vorba de o apariție de senzație!

Romanița Iovan a fost surprinsă venind de la coafor.

După ce a traversat strada, s-a urcat în mașina personală, unde a stat preț de câteva minute, iar mai apoi a plecat spre o nouă destinație.

Citeste si: Loredana Chivu a fost cerută de soție! Diva are un inel de logodnă de aproape 90.000 de euro- kfetele.ro

Citeste si: Ce i-a făcut Mugur Mihăescu lui Mihai Bendeac la o terasă din București! “O asemenea nesimțire…”- bzi.ro

Romanița Iovan, gest impresionant la 9 ani de la moartea pilotului Adrian Iovan

În urmă cu nouă ani, Romanița Iovan a trăit unul dintre cele mai grele momente. Fostul său soț și tatăl fiului ei, pilotul Adrian Iovan s-a stins din viață, în urma tragicului accident aviatic din Munții Apuseni.

Citește și: Riscul uriaș pe care Romanița Iovan și l-a asumat de dragul fiului. Inconștiență sau curaj? ”Mi se pare nebunia vieții”

De atunci, celebra creatoare de modă merge în fiecare an în Apuseni, pentru comemorarea fostului soț, la locul în care s-a produs tragedia. Romanița Iovan nu a lipsit nici anul acesta din Apuseni, acolo unde s-a întâlnit cu moții, locuitorii care au contribuit la identificarea locului în care se afla aeronava și găsirea supraviețuitorilor.

"Sunt împreună cu moții în Apuseni, niște oameni deosebiți, extraordinari, de excepție. Nu cred că mai există așa ceva pe pământul acesta", a spus Romanița Iovan într-un clip video de pe Instagram. Romanița Iovan a mers însoțită de fiul ei la parastasul din Apuseni.

Romanița Iovan poartă un talisman norocos în geantă

Romanița Iovan este o fire credincioasă. Recent, aceasta a vorbit despre faptul că poartă adesea un talisman în geantă, o cruciuliță ce are foarte mare însemnătate.

Cruciulița i-a fost oferită de mama unei fete pe care a ajutat-o, în semn de mulțumire, iar de atunci nu a lăsat-o niciodată acasă.

"Am un talisman tot timpul în geantă, vi-l și arăt. Și, în momentul în care schimb geanta, îmi iau cu mine talismanul. Deci, indiferent unde mă duc, eu am cu mine acest talisman de la mama unei fete pe care eu am ajutat-o. Este o cruciuliță de la Ierusalim, pe care o port cu mare drag, tocmai pentru că ea este din Țara Sfântă", a explicat Romanița Iovan, pentru Revista VIVA!.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!