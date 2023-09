„Ochiul stâng a fost grav avariat” Marian Olteanu a avut parte de o accidentare gravă! Nimănui nu i-a venit să creadă ce i s-a putut întâmpla actorului: „Nici mama nu m-a crezut”

In articol:

Marian Olteanu este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți actori la momentul actual. Tânărul se bucură de o carieră în plină ascensiune, însă până în acest moment se poate lăuda deja cu un parcurs profesional demn de invidiat. A muncit foarte mult pentru visul său de a deveni actor, motiv pentru care nici rezultate nu au încetat să apară.

A apărut în numeroase piese de teatru, dar și producții cinematografice importante, iar acum interpretează un rol într-un serial extrem de apreciat în rândul telespectatorilor.

Recent, artistul a vorbit despre o întâmplare nefericită din viața sa care, culmea, nu s-a întâmplat pe platourile de filmare, ci chiar în locuința sa. Despre ce este vorba?

Marian Olteanu a avut parte de o accidentare, chiar la el acasă

Marian Olteanu este mai tot timpul pe platourile de filmare, mai ales că este implicat în producții de succes. Nu mai este un secret pentru nimeni că în spatele camerelor de filmat se întâmplă și foarte multe accidentări și situații neprevăzute, însă pentru artistul nostru lucrurile au stat total invers. Asta pentru că s-a ales cu o lovitură de toată frumusețea chiar în locuința sa, ci nu pe platourile de filmare. Din nefericire, într-un moment de neatenție, unul dintre prietenii săi l-a lovit destul de tare.

Citește și: Marian Olteanu, mesaj pentru admiratoare, chiar de Valentine’s Day. Ce le-a transmis actorul: „Una o să fie cea norocoasă”

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Un bărbat din Iași a cerut ordin de protecție față de amanta sa, o cunoscută doctoriță din oraș. Ce i-a făcut femeia- stirileprotv.ro

„S-a întâmplat să mi se învinețească foarte tare un ochi. În sensul că ochiul stâng a fost grav avariat, după cum se vede mai am un hematom la sprânceană, încă nu-mi simt sprânceana. Mi-am luat un cap în sprânceană de la un prieten foarte bun de-al meu.(...)

La mine acasă. Că m-am mutat în casă nouă i-am invitat pe mai mulți prieteni la mine pe terasă. Stăteam la vorbă, la o serată de vară și dintr-o dată, prietenul meu fiind mai mic de înălțime ca mine, a scăpat ceva pe jos, noi eram față în față, și când s-a aplecat, el fâșneț așa din fire, s-a ridicat repede și mi-a prins și mie o lovitură zdravănă”, a mărturisit Marian Olteanu pentru Ego.ro.

Citește și: Anghel Damian și Irina Margareta Nistor, schimb de replici în fața camerelor! Remarca care l-a făcut pe iubitul lui Theo Rose să reacționeze imediat: "Nu îndrăznește nimeni să-ți spună, eu îmi asum"

Marian Olteanu a avut parte de o accidentare gravă [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Greu... dar nu am ce să fac! Am renunțat la cărucior și am aceste ajutătoare acum. Pot să ies să-mi beau și eu cafeaua.” Care este starea actuală a lui Valentin Sanfira, după accidentul din Italia- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: O nouă audiere în cazul accidentului teribil de la 2 Mai/ Avocat: ”Declarațiile familiilor tinerilor decedați sunt șocante, ceva îngrozitor”- stirilekanald.ro

Citeste si: Scenă emoționantă la întoarcerea lui Victor Cornea de la US Open! Gestul făcut de tenismen pentru cele două fetițe ale Andreei Balan chiar la aeroport- radioimpuls.ro

Din nefericire, s-a ales cu un ochi vânăt și un hematom de care nu a scăpat nici până în acest moment. Partea cea mai dificilă a venit abia după, atunci când a trebuit să dea câteva explicații. Mai mult, nici măcar mama sa nu a crezut că este vorba despre un simplu accident care s-a petrecut chiar la el acasă, în timp ce dădea o mică petrecere cu prietenii săi. Tocmai din acest motiv, mama lui Marian Olteanu chiar l-a sunat pe amicul acestuia pentru a-i confirma, încă o dată, întâmplarea. Fără îndoială a fost un moment amuzant pentru toți.

Citește și: Mădălina Craiu, interpreta Ilincăi Anghel, dezvăluiri de pe platoul de filmare: „Am văzut-o pe Carmen plângând până la cinci ore încontinuu”

„Nimeni nu m-a crezut. Nici mama nu m-a crezut. Mama are numărul lui de telefon, l-a sunat să-l întrebe dacă este adevărat. I-a spus că e adevărat, că el mi-a dat cu capul în ochi, să stea liniștită că și el are un cucui de nu poate să doarmă noaptea pe spate. Bine că nu mi-a dat un dinte afară, bine că nu mi-a mutat nasul. Am o deviație de sept, poate mi-l îndrepta, dar se pare că nu.”, a mai spus actorul pentru sursa menționată anterior.