Octavia Geamănu nu își mai dorește să aibă copii! Prezentatoarea TV a dezvăluit motivul pentru care nu mai vrea să rămână însărcinată

Octavia Geamănu se numără printre cele mai îndrăgite prezentatoarea TV. Se află într-o relație cu Marian Ionescu de circa 7 ani și, în urmă cu aproximativ 5 ani, au devenit părinți pentru prima dată. Prezentatoarea TV este foarte fericită că este mămică, însă declară că nu își mai dorește să rămână însărcinată.

Iată care este motivul pentru care nu își mai dorește copil.

În cadrul unui interviu, Octavia Geamănu a făcut mărturisiri despre viața de mămică, despre perioada sarcinii, dar a explicat și de ce nu își mai dorește să devină mamă pentru a doua oară.

Octavia Geamănu nu își mai dorește un al doilea copil

În ciuda faptului că soțul ei, Marian Ionescu, își dorește să deveni tătic pentru a doua oară, soția sa este hotărâtă să nu mai repete experiența sarcinii. Prima și ultima sarcină a fost extrem de dificilă, fiind nevoită în acea perioadă să stea la pat o bună perioadă.

„Andrei este suficient. Marian își dorea încă un copil, dar a înțeles că e suficient, din pricina faptului că am avut o sarcină foarte grea și nu sunt dispusă să mai trec din nou prin acea perioadă. A fost o perioadă grea, pentru că am avut trombofilie, pentru că am stat foarte mult timp în pat, mi-am făcut 200 și ceva de injecții singură în burtă”, a mărturisit prezentatoarea TV, conform VIVA.

Perioada în care a fost însărcinată a întâmpinat numeroase probleme, iar frica de a nu pierde copilul a fost foarte mare.

„Am avut genul de sarcină cu care se confruntă foarte multe femei, e ceva foarte frecvent, dar pentru mine a fost înfiorător, din pricina faptului că mă temeam, în fiecare zi, să nu pierd sarcina. Și chiar nu mai vreau să trec prin perioada aceea. Mă mir că am rămas zdravănă la cap și că nu am avut vreo depresie, că depresia nu alege, e la colț, indiferent cât de puternic ești, o dată te lovește”, a continuat vedeta.