Octavian Jurma vine cu scenarii sumbre pentru sărbătorile de iarnă: „Probabilitatea ca Omicron sa ajungă in România este de 100%”

Dacă specialiștii în sănătate au venit cu previziuni favorabile în ceea ce privește răspândirea variantei Delta pe teritoriul României în timpul celor mai așteptate sărbători în rândul cetățenilor, Crăciunul și Revelionul, iată că o nouă amenințare ne paște.

Octavian Jurma spune că este doar o chestiune de timp până când tulpina Omicron, cea care a speriat autoritățile la nivel mondial, va ajunge și pe teritoriul țării noastre. Noua variantă a început deja să provoace îmbolnăviri în mai multe state din lume, iar de frica ei unele țări iau în calcul chiar închiderea granițelor.

Nu se cunosc încă foarte multe detalii despre efectele pe care Omicron le are asupra organismului uman. Cea mai mare temere a oamenilor de știință este că aceasta ar putea fi rezistentă la răspunsul imun. Printre simptomele acuzate de cei care s-au infectat cu această tulpină se numără oboseala extremă, dar și dureri în tot corpul. Autoritățile din România nu se gândesc încă să închidă granițele, iar restricțiile actuale vor rămâne în vigoare până când, la nivel european, se vor institui altele.

Octavian Jurma, avertisment despre tulpina Omicron

Deși nu se știe încă dacă noua tulpină este suficient de puternică pentru a declanșa un nou val pandemic, așa cum a fost în cazul Delta, însă un lucru este cât se poate de cert, spune c ercetătorul, tulpina Omicron va ajunge în România până de sărbători!

„Probabilitatea ca Omicron sa ajungă in România cu ocazia sărbătorilor este de 100% si va fi identificata prin secvențiere probabil in luna decembrie, cel târziu in luna ianuarie.

Încă este prea devreme sa spunem daca Omicron este suficient de robusta pentru a produce un nou val pandemic in tarile din Europa, insa debutul sau fulminant pe radarul COVID-19 într-un spațiu aflat încă sub supremația Delta justifica pe deplin îngrijorarea si masurile luate pana acum”, a declarat cercetătorul pe rețelele de socializare.

„Omicron se răspândește rapid într-o tara in care majoritatea populației a trecut prin boala fără protecție vaccinală”

Oamenii de știință au observat până în prezent că noua tulpină a coronavirusului este extrem de contagioasă în special în cazul celor care sunt imunizați natural și nu cu ajutorul vaccinului anti-COVID.

„In fine statistica din Africa de Sud ne spune de asemenea ca Omicron se răspândește rapid într-o tara in care majoritatea populației a trecut prin boala fără protecție vaccinala. Nu știm cum se comporta Omnicron într-o populație înalt vaccinata, însă știm sigur ca România are un profil african nu european in privința vaccinării si a gestionarii pandemiei”, a mai adăugat Octavian Jurma.