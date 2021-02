Olguța Berbec a devenit mamă pentru a doua oară! Vedeta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă

feb 1, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Iată una dintre cele mai bune vești pe ziua de astăzi! Olguța Berbec a devenit mamă pentru a două oară. Aceasta a dus pe lume o fetiță în urmă cu foarte puțin timp.

Olguța Berbec își stânge în brațe de de-al doilea copil

Aceasta se bucură să-și cunoască cel de-al doilea copil, pe care l-a născut acum câteva zeci de minute. Artista de muzică populară și-a făcut cel mai mare vis să devină realitate: să aibă cel puțin doi copii.

Olguța Berbec

Se pare că totul a decurs de minune, iar acum Olguța Berbec își strânge în brațe fiica, pe care o va numi Olga Maria, după cum își doreștie Remus Novac, partenerul ei de viață.

Cum s-a simțit Olguța Berbec în ultima săptămână de sarcină

În urmă cu doar o săptămână, artista a dezvăluit că are mari emoții și că se pregătește intens pentru momentul în care își va strânge fetița la piept.

Aceasta recunoaște că de data aceasta este mult mai relaxată în ceea ce privește neșterea și creșterea unui nou copil, pentru că a prins ceva experiență.

„Îmi este destul de greu zilele astea. Acum chiar sunt emoții. Nu știu de ce se spune că la al doilea copil ești mai relaxat, eu cred că ești mai stresat. Chiar mă gândesc acum fiindcă e tot luni. Mă gândesc ca lunea viitoare la ora asta trebuie să fim împreună.

Mă voi interna în dimineața respectivă. Am avut timp să le punem pe toate la punct. Și dacă se întâmplă neprogramat până luni nu este nicio problemă, locuim destul de aproape de spital si este în regulă. Asta este partea cea mai ciudată, dar din fericire am câteva prietene care sunt acolo medici, deci nu îmi fac griji pentru că am păstrat legăturile de la nașterea Cezarei” , declara Olguța Berbec în urmă cu o săptămână.