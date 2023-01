Olguța Berbec, dezvăluiri despre relația cu soțul ei. Artista întâmpină neînțelegeri în cuplu: „Nu-i totul roz întotdeauna. Cu Remus e de preferat să nu te cerți, fiindcă uită greu”

In articol:

Olguța Berbec este una dintre cele mai cunoscute și apreciate interprete de muzică populară de la noi din țară. Artista este într-o relație cu Remus Novac, un saxafonist recunoscut, de 8 ani.

Olguța Berbec, despre viața de cuplu și cum rezistă împotriva timpului

Cei doi s-au căsătorit în urmă cu 6 ani și au împreună 2 fetițe, Cezara Elena și Olga Maria. La vârsta de 38 de ani, Olguța Berbec se poate mândri cu o familie împlinită și fericită, dar și cu o carieră de succes.

Olguța Berbec este căsătorită de 6 ani cu Remus Novac, iar de 8 ani formează un cuplu. Artista susține că secretul longevității este viața de cuplu fără secrete. Cei doi sunt, înainte de toate, cei mai buni prieteni. Artista este o fire mai vulcanică, enervându-se mai repede, însă soțul ei nu uită mai greu o ceartă, în timp ce ei îi trece imediat.

„ Eu mă enervez prima, dar tot eu cedez prima. Cu Remus e de preferat să nu te cerți, fiindcă uită greu. Cred că firea asta a lui m-a modelat enorm pe mine. Nu suntem perfecți, încă ne mai dăm unul după altul, dar îmi place direcția în care mergem.”, a mărturisit Olguța Berbec, pentru Revista VIVA!.

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mai bine de 8 ani, în timp ce erau la o nuntă. Olguța Berbec era invitată ca solistă, iar soțul ei cânta cu trupa.

„ Mie mi-a plăcut din prima clipă de el. Atât. Fără alte gânduri. El mă știa de pe YouTube și chiar aștepta să mă vadă în realitate. Ce m-a atras? Că e frumos. Și acum mă mai păcălește cu asta.(...) Remus a venit 300 de kilometri cu taxiul, deci am fost foarte impresionată (n. red.- la prima întâlnire).”, a povestit artista.

Olguța Berbec [Sursa foto: Instagram]

Olguța Berbec, despre viața de cuplu după ce au apărut fetițele

Olguța Berbec susține că viața lor nu s-a schimbat în niciun fel după ce au apărut pe lume fetițele. Mai mult decât atât, artista este de părere că viața abia acum începe și ei abia au început să trăiască cu adevărat. Cei doi sunt mereu împreună, prin prisma meseriei, însă găsesc câte două, trei zile pentru o vacanță mai intimă.

„ Nu-i totul roz întotdeauna, dar, din fericire, nu am ajuns în momente mari de cumpănă. Cred că amândoi am înțeles că ne este bine împreună, că, oricât de mici sau mari ar fi problemele, amândoi le putem depăși. Eu am înțeles că numai lângă acest om pot să cânt și să râd, și acest sentiment mă liniștește.”, a mai spus interpreta de muzică populară.

Olguța Berbec , Remus Novac și fiicele lor [Sursa foto: Instagram]