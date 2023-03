Omar Arnaout a făcut dezvăluiri din culisele colaborării cu Alex Velea: "Nu s-a uitat pe ce a semnat cu mine" Cum l-a descris pe celebrul artist | EXCLUSIV

In articol:

Omar Arnaout și Miruna Diaconescu au vorbit despre relația lor, despre cum s-a desfășurat căsătoria lor, dar și despre cum au reușit aceștia să lucreze pentru Alex Velea. Omar a menționat că este mândru că el și soția lui generează profit și acumulează experiență, atât împreună cât și separat.

Cum a ajuns Omar Arnaout să lucreze cu Alex Velea?

Acesta a povestit și cum investesc timp în relația lor, dar și că profită de orice moment în care sunt împreună. Cei doi au spus și despre cununia lor, fiind de religii diferite, unde Omar a menționat că pentru el căsătoria este valabilă doar la Moschee. În altă ordine de idei, Omar a spus cum s-a legat prietenia dintre el și Alex Velea, dar și cum a ajuns să facă parte din Golden Boy Society.

Omar Arnaout este unul dintre protejații lui Alex Velea, iar împreună cu el, lansează hituri care ajung imediat în trending. Acetsta, împreună cu soția lui, Miruna, au stat de vorbă cu noi și ne-a dezvăluit cum a ajuns să lucreze cu Alex și cum s-a legat prietenia frumoasă dintre ei.

"Ce apare pe internet este într-adevăr 80% distracție și nu prea apărem muncind, dar de fapt e invers. Se fac trei săptămâni de când eu nu l-am văzut pe Alex, dar cu toate astea am lucrat concomitent pentru a face piese noi. El s-a perindat prin alte studiouri, eu am rămas acasă să fac cu alți artiști muzică. Ne întâlnim, mai dăm un check in, după aceea iar ne separăm drumurile. Acestea sunt doar motive de sărbătorire a faptului că nu am muncit în zadar, în ceea ce privește anumite proiecte. Când suntem pe scenă și cântă 50 de oameni o piesă pe care ne aducem aminte că o făceam, ne gândeam cum să punem rima acolo, instrumentul, dacă sună bine beat-ul, duma. Acum lumea rezonează cu toate ideile astea, după ce noi ne-am chinuit la ele, să reușim să facem o piesă de 3 minute. E cea mai mare mândrie, de asta ne și distrăm, se și leagă prietenii, dar ele sunt legate și susținute puternic de munca pe care o prestăm. Miruna, soția mea e și ea în echipa în care sunt, pentru că eu am motivele mele pentru care lucrez cu Alex. Îl cunosc și am văzut valorile pe care le poate da mai departe.", a declarat Omar Arnaout.

Omar Arnaout, părerea sinceră despre Alex Velea

Omar ne-a spus și ce părere are despre mentorul său. Multă lume îl consideră pe Alex Velea arogant sau plin de el, iar Omar vine și dezminte zvonurile. Acesta afirmă că lumina reflectoarelor poate crea tot felul de percepții despre o persoană, dar dacă ești capabil, poți vedea cu ușurință esența unui om.

"Eu nu am apucat să trag concluzii, pentru că noi când ne-am cunoscut, am fost pe același film. Până la el, am mai fost pe la labeluri, ca orice artist. La alte labeluri durează mult până te bagă într-un studio. Eu cu Alex într-un studio ne-am cunoscut, ne-am uitat unul pe altul așa și a început distracția. N-a durat mult să facem o piesă. Eu am pus mâna pe contract, la fel și el, după vreo patru hituri și asta pentru că a venit managerul nostru la noi și ne-a zis să fim în regulă cu actele, să fim legali, pentru că noi deja începeam să facem niște bani împreună și cumva trebuia să existe o acoperire. Noi mai mult am semnat din motive juridice contractul ăla, nici nu m-am uitat pe el și nici el nu s-a uitat pe ce a semnat cu mine. Nu ne leagă treaba asta și nu ne pricepem deloc. Nouă ne place doar scenariul în care suntem puși în camera aia a noastră să ne facem talentul, să creăm, asta ne animă cel mai mult în viața de zi cu zi. Treaba cu aroganța e doar o aparență. Dacă ai puțin de tot discernământ poți să înțelegi că poate omul își asumă niște caracteristici. Tot internetul e fake, lumea e fake. Poate unii vor să fie foarte separați de realitatea pe care o trăiesc. Poate unii își asumă un personaj, nu sunt la fel și când închid camera.", a mărturisit Omar Arnaout, la WOWnews.

