Omar Arnaout, pregătit să facă pasul cel mare! Artistul i-a pus inelul pe deget iubitei lui: “Iubesc cu adevărat”

Omar Arnaout, tânărul de 20 de ani, a fascinat o țară întreagă cu vocea sa, încă de când era copil și a participat la un concurs de talente muzicale. Cu toate că în toți acești ani, Omar s-a dedicat carierei muzicale, acum, însă, a venit timpul să vadă cum se simt “fluturii în stomac”.

“Cupidon” a venit pe neașteptate în viața cântărețului, dar a venit definitiv, se pare. Omar Arnaout radiază de fericire și le-a prezentat-o fanilor pe iubita lui, Miruna, de care este extrem de îndrăgostit.

Artistul și-a dat frâu liber sentimentelor și a cerut-o pe Miruna în căsătorie, oferindu-i un frumos inel de logodnă. Omar Arnaout pare cu adevărat pregătit pentru următorul pas, și se vede formând o familie alături de logodnica sa.

Omar Arnaout[Sursa foto: Instagram]

“ Eu sunt mulsuman și cumva e prima oară în viața mea când iubesc cu adevărat și când sunt atașat de un om în halul acesta. Cumva viața mea s-a plimbat numai în jurul muzicii până acum, nu am pus accent și dragoste pentru nimic altceva în viața asta. Am mai avut relații în trecut, amândoi am mai avut relații în trecut. Evident că a trebuit să învățăm lucruri, să descoperim lucruri noi, dar cumva moldoveanca aceasta mi-a pus capac și aici s-a ajuns .” a declarat artistul.

Cererea în căsătorie și mult așteptatul „Da!”

Omar Arnaout a povestit în emisiunea tv, unde a fost invitat, despre cererea în căsătorie și emoțiile pe care le-a simțit, asteptând răspunsul afirmativ.

Totodată, artistul a declarat că atât părinții lui, cât și părinții viitoarei doamne Arnaout au fost de față la logodirea celor doi îndrăgostiți.

“ La noi cumva căsătoria e un lucru foarte simplu de făcut, tradițiile sunt foarte diferite. Un lucru foarte simplist, de aceea n-am pus nici foarte mult accent. Martori au fost părinții mei .” a mai spus Omoar Arnaout.