Omar, bun prieten cu Zanni, despre momentul în care Faimosul a izbucnit în plâns la Survivor România „Sunt uimit să văd că e atât de atașat...”

În ultima ediție a Survivor România a fost convocat consiliu de urgență. Dan Pavel a avut de făcut un anunț care a șocat pe toată lumea. Cosmin Stanciu nu a mai primit avizul din partea medicilor pentru a continua competiția, din cauza unor probleme care nu-i dau pace la unul dintre plămâni.

Faimosul a ținut un discurs emoționant la adresa lui Zanni înainte de a părăsi competiția, iar asta l-a făcut să plângă.

Ce i-a transmis Cosmin lui Zanni înainte de a pleca din Republica Dominicană

Cosmin a ținut neapărat să-i transmită un mesaj lui Zanni, care l-a ajutat mult în această competiție. L-a susținut și i-a fost alături la orice pas, iar Faimosul îi este recunoscător peste măsură. Când a auzit cuvintele pe care le-a spus Cosmin despre el a început să plângă ca un copil.

„Zannidache mi-a făcut șederea aici mai ușoară. Dacă el ieșea mai repede din competiție, pentru mine nu ar fi fost Survivor așa ușor. E omul cu care am vorbit despre orice, e omul cu care am împărțit orice, am avut grijă unul de celălalt. A învățat să mă cunoască fără să spună prea multe. Când mă vedea că sunt gândit la oamenii de acasă nu încerca să mă streseze.

Mă întreba dacă sunt bine și știa exact despre ce e vorba. Este omul care de fiecare data când nu era sigur de ce a spus și mă întreba dacă a fost bine ce a spus.

Am fost unul în mintea celuilalt de la început. Gândim la fel, faptul că ne exprimăm diferit, dar eu îl văd pe Zanni ce o să fie în viitor. Știu ce își dorește să facă și știu că are cel mai mare suflet din show-ul ăsta. Cred că știu totul despre el. Zanni este fratele meu, un prieten adevărat. E fratele meu mai mic și îl iubesc pentru cum este”, a spus Cosmin Stanciu.

Omar, despre reacția lui Zanni: „E prima oară când...”

Prieten bun cu Zanni, Omar a fost invitata la Teo Show și a dezvăluit că nu l-a mai văzut niciodată așa. Se vede cu ochiul liber că Faimosul este devastat de plecarea lui Cosmin.

„Zanni era tare trist. E prima oara cand vad imginile astea. Se vede ca e distrus si sunt foarte uimit sa vad cat de tare s-a atasat el de un om. El e mai pe atac, mai pe tactica, dar pare ca sentimentele l-au luat cu totul. E cumva a doua lovitura, ca el a tinut si la Ana si a plecat. Acum pleaca si Cosmin. Mi-as dori foarte tare sa vorbesc cu el acum. Sa-i dau un impuls”, a declarat Omar, coleg de studio cu Zanni, la Teo Show.