Omul cu Tourette, mărturii halucinante! A avut un frate, care a murit: "S-a întâmplat la 29 de ani, prea devreme" | EXCLUSIV

Andrei este bărbatul care a cucerit o țară întreagă cu asumarea, într-o notă umoristică, a sindromului cu care se confruntă. Mii de oameni i-au urmărit povestea și au rămas impresionați de modul în care a decis să se comporte, în raport cu boala sa.

Când a luat naștere Omul cu Tourette?

Andrei Ungureanu, cunoscut sub numele de Omul cu Tourette, este viral pe TikTok și are o poveste de viață impresionantă. Acesta trăiește o frumoasă poveste de dragoste, alături de Aliena, o fată simplă, din Republica Moldova.

Andrei Ungureanu este într-adevăr un personaj, cu o poveste ce merită auzită. Invitat în cadrul podcastului Roxana te dezbracă de secrete, moderat de Roxana Nemeș și difuzat pe canalul de YouTube WOWnews, unde a dezvăluit detalii din viața lui. Pentru început, a povestit cum a luat naștere conceptul de Omul cu Tourette.

"Pe la vârsta de 6 ani am început să am niște ticuri, să mă strâmb, dar am început să fac caterincă prin 2018. Oricum, eu eram o persoană foarte vulcanică și agitată, îmi plăcea să fac mișto de orice, nu neapărat de ticurile mele. Că erau și ele acolo, m-au ajutat. Fix când m-am apucat de TikTok, am văzut că prinde la public, de atunci am postat constant." , a declarat, Andrei Ungureanu.

Omul cu Tourette a avut un frate care a decedat

Nu mulți știau, însă Omul cu Tourette a avut un frate, care, din păcate s-a stins din viață din cauza unui accident de mașină. Andrei este un om puternic, așa că nu îi este greu să vorbească despre acest subiect, însă, în sufletul lui încă există durere. Iată cum s-a întâmplat totul și relație aveau aceștia.

"Am avut un frate. A avut un accident de mașină. S-a întâmplat la 29 de ani, prea devreme. Dar asta este, mergem mai devreme. A fost greu perioada respectivă, câteva săptămâni bune și până la urmă trebuia să îmi văd de drum. Moartea face parte din viață până la urmă. Țineam legătura, dar cam scârțâia.", a mărturisit Omul cu Tourette, în podcastul Roxanei Nemeș.

