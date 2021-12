Omul cu Tourette recunoaște că nu suferă cu adevărat de boală: „Eu de fapt nu am Tourette. Am avut o chestie de actorie”. Tot momentul a fost filmat

In articol:

Pe numele său real, Andrei Ungureanu este bărbatul care a cucerit o țară întreagă cu asumarea, într-o notă umoristică, a sindromului cu care se confrunta.

Omul cu Tourette, așa cum este cunoscut în mediul online, a devenit cunoscut, inițial prin intermediul rețelei Tik Tok, mii de oameni i-au urmărit povestea și au rămas impresionați de modul în care a decis să se comporte, în raport cu boala.

Acesta a participat și la o emisiune TV, destinată umorului, reușind să ajungă la inimile telespectatorilor și să pună mâna pe premiul de 20.000 de euro.

În cadrul unui vlog de pe YouTube, Andrei Ungureanu a spus adevărul despre boala lui, șocând persoanele care se aflau lângă el și stârnind adevărate controverse în mediul online.

Omul cu Tourette, adevărul despre boala lui: "Eu de fapt nu am Tourette!"

Omul cu Tourette susține că nu a suferit niciodată de această boală, ci doar s-a prefăcut. Acesta a urmat cursuri de actorie, acum câțiva ani, iar asta l-a ajutat să poată să interpreteze acest rol și să intre în pielea personajului.

În cadrul vlogul de pe YouTube, Andrei Ungureanu i-a lăsat pe cei aflați cu el în mașină mască, fără să-și dea seama, dacă este purul adevăr sau dacă doar încearcă să le facă o farsă, abținându-se de la ticurile sale.

"Eu de fapt nu am Tourette.(...) Hai să-ți zic o chestie și-o zic pe cameră, acum eu vorbesc serios.(...) Deci eu nu am Tourette.(...) Nu știu cum să explic, ca să nu dau de înțeles greșit.(...) Eu am avut o chestie acum câțiva ani, de actorie.(...) După cum vezi eu nu mai fac ticuri acum", a dezvăluit Omul cu Tourette, în cadrul vlogului de pe YouTube.

Omul cu Tourette:"Îmi pare rău pentru cei care au pus botul"

După ce videoclipul a circulat pe rețele sociale, internauții au început să răspândească zvonuri. Unii dintre ei consideră că are, iar alții deja s-au resemnat și acceptă că au fost păcăliți de un actor desăvârșit.

Pentru a creea mai mult suspans, Omul cu Tourette a ținut să le dea replica internauțiilor pe rețeaua Tik Tok, acolo unde se își cerea iertare pentru persoanele care au crezut în boala pe care el a mediatizat-o.

"Îmi pare rău pentru cei care au pus botul la farsă...de asta suntem ușor de manipulat", a fost replica lui Andrei Ungureanu .

Fanii acestuia au rămas fără cuvinte și nu își dau seama, dacă a spus adevărul sau a făcut doar de dragul de a trezi controverse în mediul online.

