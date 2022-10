Oneață a fost o adevărată legendă a jocurilor de noroc! Rândunică, liderul romilor, dezvăluie cum a devenit cumătru cu regele barbutului: "Am plătit mult să îl cunosc"

In articol:

Oneață este cunoscut drept regele barbutului, legenda jocurilor de noroc. A falimentat multă lume cu talentul său în acest domeniu.

Cum au devenit cumetri Oneață și Rândunică?

Cumătrul lui, Florin Motoi, știut în presă ca Rândunică, este liderul romilor. Cei doi sunt prieteni buni și au amintiri savuroase împreună. Au povestit totul cu amănunte în emisiunea Fiță cu Adiță, moderată de Adiță Voicu.

Oneață și Rândunică au devenit cumetri datorită liderului romilor. El a fost cel care l-a dorit în viața lui cu acest rol. Până să ajungă acolo, Rândunică a plătit bani mulți să îl cunoască pe regele jocurilor de noroc. Mai mult de atât, pe lângă povestiri, Florin Motoi își exprimă supărarea față de cei care îl vorbesc de rău pe cumătrul său, din cauză că a sărăcit.

"Plăteam să mă bage Oneață în seamă și acum au ajuns unii, așa-ziși șmecheri de carton, care spun despre Oneață doar că nu mai are sursa materială necesară, să vorbească de el în anumite feluri. Este foarte trist.(...) Eram un copil de bani gata. Am plătit mult să îl cunosc pe Oneață. Atunci când l-am cunoscut am zis 'Vai, cu omul ăsta atât de șmecher trebuie să mă fac cumătru'. Aveam copiii mici. Când l-am întrebat a zis că da. El stătea prost cu promisiunile. Mi-a zis într-o seară că vine pe la mine. M-am dus să cumpăr toate băuturile scumpe, o grămadă de bani. L-am așteptat 6-7 ore, doi bani nu a dat. Ne-am întâlnit, s-a scuzat și așa a început relația noastră de prietenie.", a declarat Rândunică.

Rândunică, despre Oneață: "Psihologic, domina pe orice jucător"

Rândunică își aduce aminte cu drag de perioada de glorie a cumătrului său. Oneață avea strategii excelente de dominare a adversarului, astfel încât să îl facă să piardă tot. Nimeni nu l-a putut egala vreodată la jocurile de noroc.

"Eu am participat la foarte multe jocuri de-ale lui. Oneață este cunoscut în Europa ca fiind jucătorul cu c âștiguri cele mai mari din barbut, din poker. El nu înțelege acum, are puțină dreptate, a rămas acolo blocat în zona jocurilor de noroc și nu mai are acces la informații așa de mult. Oneață, psihologic, domina pe orice jucător posibil, pentru sumele pe care le plusa.", i-a mărturisit Rândunică, lui Adiță Voicu.

Ce ar face Oneață dacă ar avea 1 milion de euro?

A urmat și marea întrebare pentru Oneață și anume ce ar face dacă ar avea pe mână 1 milion de euro. Acesta a dat mai întâi un răspuns ironic, iar mai aopi a spus adevărul. Vrea să o ia pe urmele cumătrului său.

"Întâi zic gluma, după aceea spun adevărul. Prima oară m-aș duce la joc și a doua oară la femei, după aceea la o muzică, să ascult, să le dau banii. A fost o glumă. Eu dacă aș avea bani acum, ce a făcut cumătrul meu acum mulți ani în urmă, aș face și eu. M-aș retrage, aș face o mică afacere, m-aș face ceva ca să revin la normal. Și 100.000 dacă aș avea, tot nu m-aș duce la joc.", a precizat Oneață, la Fiță cu Adiță.

