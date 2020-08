In articol:

Imagini apocaliptice! Orașul Beirut, devastat de două explozii. Două explozii puternice au zguduit marţi capitala libaneză Beirut, care au spulberat geamurile mai multor clădiri din oraş, potrivit corespondenţilor AFP aflaţi al faţa locului, citați de News.ro. Cel puțin zece persoane au murit în urma exploziilor, iar alte sute au fost rănite.

Premierul libanez Hassan Diab a decretat miercuri zi de doliu naţional în Liban, pentru "victimele exploziei din portul de la Beirut". Crucea Roşie libaneză afirmă că sunt sute de răniţi. Ministerul Sănătăţii a confirmat un bilanţ grav uman şi material, fără a indica cifre. Preşedintele Michel Aoun a convocat o "reuniune urgentă" a Consiliului Superior al Apărării. Deocamdată nu se cunoaşte ce a declanşat explozia şi ce fel de substanţe se aflau în depozit.

Potrivit CNN, sursa exploziei a fost un incendiu puternic la un depozit de artificii, în apropiere de portul din Beirut, conform agenţiei de stat locale. Multe clădiri au fost avariate de explozie, inclusiv sediul fostului premier Saad Hariri şi biroul CNN, pagubele ajungând până la 10 kilometri, au declarat unii martori, iar imaginile făcute publice pe internet arată cum maşinile au fost răsturnate. Cealaltă explozie ar fi avut loc la un depozit de chimicale.

Marwan Abboud, guvernatorul orașului beirut, a declarat în fața reporterilor că scenele din oraș îi amintesc de exploziile nucleare de la Hiroshima și Nagasaki.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o