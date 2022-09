In articol:

În majoritatea statelor este interzis consumul de alcool și fumatul până la o anumită vârstă, dar există un oraș din lume în care tinerilor sub 21 de ani le este interzis să cumpere...

Orașul din lume în care tinerilor sub 21 de ani le este interzis să cumpere frișcă la tub

frișcă la tub! Iată despre ce oraș este vorba și care este motivul pentru care tinerii nu au voie să cumpere tuburi de frișcă!

Orașul în care tinerii sub 21 de ani nu mai au voie să cumpere tuburi de frișcă este New York. Legea care interzise vânzarea tuburilor de frișcă adolescenților sub 21 de ani a fost adoptată încă de anul trecut, dar a intrat în vigoare de abia luna aceasta, potrivit english.elpais.com. Iată care este motivul pentru care s-a dat această lege!

Potrivit specialiștilor, frișca la tub conține o cantitate dintr-o substanța numită protoxid de azor, cunoscut și sub numele de „gaz iliariant”.

Rolul său în compoziția acestui produs este pentru a-i oferi textura specifică, însă se pare că gazul iliariant poate fi extras din frișcă și oferă o senzație scurtă de euforie, fiind folosit de mulți tineri.

Legea spune că oricine vinde recipiente de frișcă minorilor sub 21 de ani, căci vârsta minimă legală în SUA este de 21 de ani, risca o amendă cuprinsă între 250 și 500 de dolari. Astfel, persoanele care doresc să cumpere un astfel de recipient de frișcă trebuie să prezinte documentul de identitate prin care să dovedească faptul că au peste 21 de ani, la fel ca în cazul țigărilor și al băuturilor alcoolice.

Orașul în care tinerilor sub 21 de ani le este interzis să cumpere frișcă la tub. Vezi care este motivul [Sursa foto: Freepik]

Care sunt efectele gazului iliariant

Conform specialiștilor, gazul iliariant, denumit științific protoxid de azot, poate provoca stări de leșin, pierderi de memorie sau chiar psihoză. Efectul consumului de gaz iliariant pe termen lung este hipertensiunea arterială.

Astfel, autoritățile din New York au decis interzicerea achiziționării tuburilor de frișcă de acest gen de către minorii cu vârste sub 21 de ani.

sursă: english.elpais.com