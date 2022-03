"Orașul nu mai există!" Primarul din Mariupol, strigăt disperat. Rușii au blocat coridorul umanitar: "Nu putem ieși să recuperăm morții!"

In articol:

Vadim Boichenko, primarul din Mariupol, a declarat că situația din orașul pe care îl conduce este una critică. Edilul a mărturisit că ucrainenii nici măcar nu pot ieși pe stradă ca să recupereze cadavrele celor apropiați, din cauza atacurilor forțelor ruse.

Rușii au blocat coridorul umanitar

Chiar dacă au anunțat public că vor opri temporar focul în două orașe din Ucraina pentru ca populația civilă să poate fi evacuată în siguranță, se pare că rușii nu au respectat acordul încheiat. Potrivit CNN, primarul Vadim Boichenko a declarat că situația din Mariupol este una critică, căci locuitorii au rămas fără electricitate și apă caldă, în urma atacurilor armatei ruse.

Bombardamente în Mariupol [Sursa foto: Captură video]

Mai mult, edilul spune că nici măcar cadavrele celor omorâți nu pot fi ridicate de pe străzi, din cauza bombardamentelor: "Situația este foarte complicată. Aceste cifre se vor înrăutăți. Dar aceasta este a șasea zi consecutivă de atacuri aeriene și nu putem ieși să recuperăm morții. Armata rusă a impus deja un blocaj pe coridorul umanitar. Avem o mulțime de probleme sociale, pe care toți rușii le-au creat. Rușii vor să ne despartă de coridorul umanitar, oprind livrarea de bunuri esențiale, echipamente medicale, chiar și alimente pentru copii.", a declarat Vadim Boichenko.

Bombardamente în Mariupol [Sursa foto: Captură video]

"Este posibil să nu mai avem autobuze pentru a evacua oamenii"

Forțele ruse nu au atacat doar civilii, ci și autobuzele cu care aceștia ar fi putut fi evacuați. Boichenko se teme că în scurt timp nu va mai avea cu ce să elibereze oamenii, căci în Mariupol au mai rămas doar 20 de autovehicule destinate transportului civililor, din cele 50: "Aveam 50 de autobuze pline cu combustibil și doar așteptam o încetare a focului și drumurile să se deschidă, pentru a putea scoate oamenii de aici. Dar acum am ajuns la doar 30 de autobuze. Am ascuns acele autobuze într-o altă locație, departe de bombardamente, și am pierdut alte 10 acolo.

Așa că am ajuns la 20. Așadar, când acest coridor umanitar se va deschide în sfârșit pentru noi, mâine sau oricând, este posibil să nu mai avem autobuze pentru a evacua oamenii. Orașul Mariupol nu mai există, cel puțin orașul pe care l-ați văzut cândva.", a adăugat edilul, conform sursei citate.