Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat, marţi, prin managerul pentru monitorizarea COVID-19, Abdi Mahamud, că sunt tot mai multe dovezi despre gravitatea simptomelor provocate de varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2. Astfel spus, simptomele sunt mai blânde decât la variantele anterioare ale virusului subliniind că aceasta ar putea fi o „veste bună”.

„ Sunt din ce în ce mai multe studii care arată că Omicron infectează partea superioară a corpului, spre deosebire de alte variante care ar putea provoca pneumonie severă”, a declarat managerul pentru monitorizarea COVID-19 din cadrul OMS, Abdi Mahamud, în cadrul unei conferinţe de presă la Geneva.

Acesta a adăugat că transmisibilitatea ridicată a Omicron înseamnă că noua variantă va deveni dominantă în câteva săptămâni în numeroase locuri, reprezentând o ameninţare în ţările în care o parte mare a populaţiei rămâne nevaccinată. În urma studiilor realizate in Africa de Sud, una dintre primele ţări în care a fost detectată varianta Omicron, datele cu privire la riscul redus de formă severă sunt în concordanţă cu declaratiile date de catre Abdi

Mahamud, scrie Reuters.

Abdi Mahamud a atras atenţia că Africa de Sud reprezintă un caz particular deoarece are o populaţie tânără. În plus, acesta a mai spus că este prea devreme să se pronunţe dacă este necesar un vaccin specific pentru varianta Omicron, însă a subliniat că această decizie necesită o coordonare globală şi nu ar trebui ca sectorul comercial să decidă singur.

Organizația Mondială a Sănătății, anunț oficial despre un posibil vaccin împotriva Omicron [Sursa foto: PixaBay]

Câte cazuri de COVID-19 au fost înregistrate astăzi

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat bilanțul pentru ziua de marți, 4 ianuarie 2022! În ultimele 24 de ore au fost anunțate 3.900 de cazuri noi de coronavirus și 52 de decese. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 4 ianuarie 2022, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 3.900 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 52 decese, dintre care 5 anterioare. Vom detalia datele în buletinul informativ de la ora 13.00”, au transmis autoritățile.

