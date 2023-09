Organizatorii US Open au plasat meciul Sorana Cîrstea – Karolina Muchova în prime-time! Când va avea loc partida?

In articol:

Sorana Cîrstea (33 de ani, #30 WTA) a avut un start de partidă ideal în optimea de finală disputată împotriva campioanei olimpice Belinda Bencic (26 de ani, #13 WTA) la Flushing Meadows.

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului american US Open, ediția 2023 și o va înfrunta în această următoare etapă pe Karolina Muchova (27 de ani, #10 WTA). Acest eveniment fericit a venit la 14 ani de la ultima calificarea în sferturile unui turneu de Grand Slam, cea mai bună performanță a carierei sale, la Roland Garros, ediția 2009. Atunci a fos învinsă de Samantha Stosur, scor 1-6, 3-6.

Doar tenismena Mirjana Lucic a mai reușit să se califice în sferturi la un turneu de Grand Slam după o pauză atât de lungă. Lucic a ajuns prima dată în sferturile turneului Wimbledon, ediția 1999 și a repetat performanța 18 ani mai târziu, în anul 2017, la Australian Open.

Sorana Cîrstea – Karolina Muchova, programat în prime-time

Organizatorii newyorkezi ai turneului US Open, ediția 2023, au decis să programeze meciul dintre Taylor Fritz și Novak Djokovic în sesiunea de zi pentru ca astfel să le facă loc Soranei Cîrstea și Karolinei Muchova în sesiunea de seară, în prime-time, de la ora 19:00, fus orar al New York-ului.

Părerile Soranei despre partida împotriva Karolinei Muchova

„Anul ăsta am jucat de trei ori împotriva Karolinei. O cunosc destul de bine, dar mă cunoaște și ea. Planuri mari nu am. Normal, voi continua rutina de turneu, cu zi de antrenament urmată de ziua de joc.

Citeste si: Ai tensiune mica? Ce cauze sunt si cum trebuie sa actionezi

Citeste si: Kanye West și Bianca Censori, banați pe viață de o companie de bărci din Veneția, după apariția indecentă în public- stirileprotv.ro

Cred că va fi un meci frumos. E o jucătoare talentată, joacă plăcut vizual, dar, în același timp, și eu joc bine și sunt pregătită de sfertul de finală” a spus Sorana Cîrstea, prefațând meciul din sferturile de finală ale US Open pentru Eurosport.

Ultimele rezultate din confruntările directe dintre Cîrstea și Muchova

Montreal , 2023 : 7-5, 6-4 pentru Karolina Muchova ;

, : 7-5, 6-4 pentru ; Miami , 2023 : 7-5, 6-1 pentru Sorana Cîrstea ;

, : 7-5, 6-1 pentru ; Dubai , 2023 : 6-4, 7-6 (4) pentru Karolina Muchova ;

, : 6-4, 7-6 (4) pentru ; US Open, 2020: 6-3, 2-6, 7-6 (7) pentru Karolina Muchova.

Citește și: Încă un meci fără înfrângere pentru Ladislau Boloni! Tehnicianul român a făcut o schimbare inspirată și a evitat un rezultat negativ

Sorana Cîrstea [Sursa foto: Instagram Sorana Cîrstea]

Citește și: Întăriri serioase pentru echipa luji Răzvan Lucescu! PAOK l-a prezentat oficial pe Kiril Despodov, cel mai bun fotbalist bulgar din ultimii ani

Citeste si: „Cu o zi înainte să se stingă a râs cu lacrimi!” Andreea Marin, mărturisiri emoționante despre mama sa, care a decedat în urma unui accident rutier, la vârsta de 36 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 septembrie 2023. Ce sfânt este cinstit marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: Kourtney Kardashian, internată de urgență în spital. Ce s-a întâmplat cu vedeta- radioimpuls.ro

Sorana Cîrstea: „Cred eu că asta a făcut diferența”

După ce s-a desprins la 5-0 în primul set, Sorana a reușit cu brio două break-uri pe serva elvețiencei, iar ritmul de joc alert ar fi fost cheia spre succes a româncei, după cum a declarat după meci.

„Sunt foarte bucuroasă de victorie. Am muncit mult ca să fiu aici astăzi și, în general, în ultimii ani am simțit că joc bine și că depun multă muncă, dar poate că victoriile nu au fost pe măsură. Mă bucur că anul acesta au început să se lege lucrurile și să am și o răsplată, după atâta muncă.

A fost un meci pe care l-am început bine, solid, nu am lăsat-o să respire la începutul partidei și cred eu că asta a făcut diferența” a declarat Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat Eurosport.