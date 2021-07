Ornela Pasăre, divorț în mare secret! S-a aflat după trei ani de zile: „Dacă te înșală...”

Ornela Pasăre, dezvăluiri despre divorț 12:08, iul 8, 2021 Autor: Clara Ionescu

Ornela Pasăre și subcomisarul Marian Lupu au divorțat după mai bine de patru ani de căsnicie. Separarea a vut loc în anul 2016, iar vestea că cei doi au divorțat a fost aflată abia la trei ani distanță. Interpreta de muzică populară a decis să țină secret divorțul, deoarece nu îi place să arate o latură vulnerabilă în fața camerelor de filmat.

Invitată în platoul unei emisiuni televizate, artista a vorbit despre motivul pentru care a decis să nu vorbească despre divorț.

„Am fost discretă, am divorțat în secret. Eu am divorțat în 2016 și s-a aflat acum ceva timp. Am vrut liniște, așa sunt eu. Când trec printr-o suferință prefer să fiu doar cu familia, nu-mi place să vin la televizor să plâng, să încarc oamenii negativ”, a declarat Ornela Pasăre, pentru un post de televiziune.

Ornela Pasăre și fostul soț

Motivul pentru care Ornela Pasăre și Marian Lupu au divorțat

Ornela Pasăre a dezvăluit și motivul pentru care a decis să pună capăt mariajului. Ea a mărturisit că a fost înelată de soțul ei de mai multe ori.

Chiar dacă l-a iertat, cântăreața nu a mai putut suporta suferința provocată. Ea le-a dat un sfat femeilor înșelate de partenerii lor. Ea susține că odată ce o persoană de înală, aceeași experiență se va repeta.

„Nu aș mai accepta să am sufletul atât de bun și să iert prea mult. În momentul în care ierți prea mult ești luat de prost. Dacă aș fi înșelată nu aș mai trece peste. Un om dacă te înșală o dată, te va înșela și a doua oară. Dacă îl ierți, acea iertare o ia ca pe o slăbiciune. Fetelor, dacă l-ați prins, l-ați lăsat!”, a mai spus cântăreața de muzică populară.