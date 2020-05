In articol:

Îndrăgostită până peste cap de un om de afaceri pe jumătate român, pe jumătate sirian, Otilia Bilionera este nevoită să se mărite, chiar dacă, inițial, frumoasa cântăreață nu s-a gândit la acest lucru.

Mai exact, a recunoscut Otilia Bilionera, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, relația ei cu logodnicul este una plină de dragste și, mai mult, pe timpul pandemiei de coronavirus, a devenit mai puternică ca niciodată. Cu toate acestea, susține artista, nu s-a visat niciodată în rochie de mireasă, iar acum, totuși, trebuie să facă nunta.

”Nu știu când urmează nunta, pentru că eu nu am fost gelul acela de fată care mi-am dorit să mă văd mireasă.. Eu mi-am dorit să călătoresc, să fiu cântăreață, dar va trebui să fac și pasul acesta. În primul rând, pentru că sunt singurul copil la părinți. Nu îmi voi păstra numele, dar ei își doresc foarte mult să mă vadă mireasă. Ei au fost la foarte multe nunți, și vor veni toate rudele din Moldova și la mine. Eu i-am spus manmei că nu știu dacă voi face nuntă, că voi face doar cununia civilă, o petrecere privată, dar mama a izbucnit. ”Cum, de ce, eu am fost toată viața la nunți, am dat atâția bani la nunți și tu, fata mea, copilul meu, nu faci nuntă? Nu se poate”, mi-a spus mama. O să fac o nuntă și la Moldova, mama lui e și ea moldoveancă, deci știe să și joace”, ne-a spus, râzând, Otilia Bilionera.

Cu toate acestea, recunoaște ea, s-a obișnuit cu gândul și îl admiră enorm pe bărbatul care iubește și, mai ales, o susține, motiv pentru care, în această perioadă, Otilia Bilionera l-a și răsfățat enorm. ”Iubitul meu muncește, pleacă de acasă, vine seara, dar m-a susținut foarte mult în această perioadă în care eu am stat acasă și mi-am pierdut concertele, m-a susținut moral. Și, cred eu, am trecut testul, pentru că citisem că foarte multe cupluri se despart, dar noi am trecut cu brio de acest impas. (...) Eu fac și mâncare de-a lui, libaneză, fac și mâncare de-a noastră, moldoveneacă... Mie îmi place să gătesc, e în sânge, am crescut pe lângă bunici și am învățat... în perioada asta, cum nu aveam concerte, chiar i-am spus că mă gândesc să mă fac bucătăreasă, să fac plăcinte, prăjituri...”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Otilia Bilionera.

Otilia Bilionera s-a căsătorit în moschee

”Eram în Turcia și el mi-a zis: ce-ar fi să ne căsătorim religios? Și ne-am căsătorit la o moschee, mi-am păstrat religia. Da, se poate (…).El este jumătate arab, jumătate român. Mai mult decât atât: mama lui este moldoveancă, la fel ca mine; combinația perfectă. Da, și este o femeie superbă, nu am cuvinte. Da, a fost cununia religioasă. Din punctul meu de vedere, nu contează, că avem același Dumnezeu, adică tot în fața Lui Dumnezeu am făcut-o, chiar dacă n-a fost făcută în tradițiile noastre”, spunea Otilia Bilionera.

De curând, frumoasa Otilia Bilionera și-a luat inima în dinți și a vorbit despre relația pe care o are cu misteriosul ei soț. Mai exact, acum câteva zile, Otilia Bilionera și-a anulat tot ce ar fi putut avea de făcut și s-a dedicat, în totalitate, soțului ei. Nu de altceva, dar frumoasa cântăreață a dezvăluit că relația dintre ea și bărbatul pe care îl iubește a împlinit fix un an. ”O zi fericită! Te iubesc, habub (cuvântul cu care îl alintă pe soțul ei, n. red.)”, a notat Otilia Bilionera pe conturile ei de socializare, fericită până peste poate de relația liniștită și discretă pe care o are.