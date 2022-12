Otilia Bilionera se mărită, dar nu e prea încântată! Artista își deschide sufletul și spune de ce nu vrea să treacă la pasul următor cu iubitul turc: "Mă sperie, nu-mi place" | EXCLUSIV

In articol:

Otilia Bilionera este una dintre cele mai talentate și cunoscute artiste de la noi din țară. Cu toate că se bucură de succes în cariera sa, vedeta a trecut prin mai multe dezamăgiri cu privire la viața amoroasă.

Ce o sperie pe Otilia Bilionera la măritiș?

Acum, însă, a întâlnit bărbatul de care este foarte îndrăgostită și în brațele căruia se simte în siguranță. De curând, cântăreața trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei turc.

Otilia Bilionera se iubește cu un turc și deja bat clopotele pentru nuntă. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz, cântăreața ne-a dezvăluit că deși e un eveniment extrem de fericit, ea nu e prea încântată, ba chiar spune că e speriată de ce urmează. Otilia Bilionera a fost mai sinceră ca niciodată în ceea ce privește relația ei.

"Am vrut să țin secret, să uimesc pe toată lumea. S-a întâmplat totul foarte repede și sunt și eu luată așa prin surprindere, nu știu ce se întâmplă. Într-adevăr se vorbește despre nuntă, nu îmi vine să cred că se întâmplă. Deocamdată sunt într-o relație, dar se vorbește că s-ar putea să mă mărit. Când aud de măritiș, încep să...Îmi place să fiu cu cineva ca și cum aș fi măritată, dar totuși să nu fiu legată de tot. Mă sperie ce-i drept, nu-mi place. Nu-mi plac nici nunțile, dar va trebui să le fac într-o zi. Cred că e timpul.", a declarat Otilia Bilionera, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce specific va avea nunta Otiliei Bilionera?



Iubitul din lumea turcă, Otilia din Suceava, dar nunta cum va fi? Artista a dat din casă și ne-a povestit despre ideea ei de a îmbina tradițiile.

"Dacă va fi să fac nunta, va trebui să împac pe toată lumea. O să fac o nuntă mixtă: jumătate turcească, jumătate moldovenească și toată lumea este fericită.", a mărturisit Otilia Bilionera, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum a cucerit-o afaceristul turc pe Otilia Bilionera?

La începutul relației, Otilia Bilionera a vorbit despre lucrurile care au atras-o la actualul partener de cuplu. Iată cum s-au cunsocut și cum a cucerit-o pe frumoasa vedetă.

„Mie nu îmi plac bărbații care sunt faimoși, din showbiz. Se poartă frumos cu mine. După ce m-a cunoscut și-a tatuat numele meu pe mână. Și data la care m-a cunoscut, 13 august. Nu m-a cucerit în niciun fel. Ne-am întâlnit atunci când trebuia să am un concert la el la plajă și trei zile a trebuit să stau pe acolo pentru următorul concert. Și într-o seară a venit, a făcut cunoștință cu mine și aia a fost. Are 25 de ani. Nu e milionar, are o plajă în Turcia. Dar oricum nu mă interesează banii. Ce să faci cu banii dacă nu ești fericită? Sau, dacă îți iei un milionar și în trei ani dă faliment? Nu m-a interesat niciodată partea materială în asemenea cazuri”, a precizat Otilia Bilionera, în urmă cu ceva timp, pentru fanatik.ro.

