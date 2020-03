Cu toate acestea, Otilia Bilionera, zâmbitoare, ne-a spus că s-a împăcat cu situația și, mai mult decât atât, și-a găsit o ocupație cât se poate de ... interesantă, acasă, alături de logodnicul ei, cel cu care, de altfel, s-a și ”căsătorit” în ritualul musulman.

Otilia Bilionera a fost afectată de interzicerea concertelor din întreaga zonă balcanică, ea având zeci de contracte pe are ar fi trebuit să le onoreze. ”Sper să nu se anuleze contractele pe care le am prin luna mai, în Turcia, sper să dispară epidemia asta de coronavirus... Dar, până atunci, m-am împăcat cu situația și, culmea, am ajuns la o concluzie: și acasă este bine”, ne-a spus, în exclusivitate, Otilia Bilionera.

Mai mult, recunoaște frumoasa artistă, acum are mai mult timp liber pentru cele mai dragi ființe de lângă ea: bărbatul pe care îl ține la secret, dar îi este logodnic, și iepurașul Billy. ”Stau cu logodnicul meu, în casă, ne relaxăm și noi. Oricum locuim împreună de un an, dar să petrecem atât de mult timp nu s-a putut niciodată. Și chiar îmi place”, ne-a spus Otilia. Iar când vine vorba de Billy, iepurașul pe care îl are, Otilia Bilionera devine ca... o mamă. ”Billy e iepurașul pe care l-am primit acum un an, de la Suceava. Iubitul meu mi-a spus că dacă pot să am grijă de el, pot să am grijă și de un copil, așa că a fost, la început, un test. Acum este parte din familie, deja”, ne-a mai dezvăluit Otilia Bilionera.

De fapt, Otilia Bilionera s-a atașat atât de mult de iepurașul Billy încât, deja, animăluțul este mai răsfățat ca un copil. ”Știe să meargă în lesă, mă ascultă și mă însoțește. Normal, am avut grijă de el, îl duc regulat la veterinar și îi dau mâncare așa cum îi trebuie. Dar e un dulce și mă bucură de fiecare dată când îl văd, este mai simpatic decât credeam că oate fi un iepuraș”, ne-a spus, chicotind, Otilia Bilionera.

Otilia Bilionera își ține relația ”la secret”

Cu toate că Otilia Bilionera este una dintre cele mai populare figuri din lumea showbiz-ului românesc și este un star în Turcia, bărbatul cu care s-a căsătorit a reușit să o convingă să păstreze cât mai mult discreția când vine vorba de identitatea și imaginea lui.

